Por qué se celebra hoy, 16 de agosto, el Día del Niño en Argentina

Hoy domingo 16 de agosto se celebra en todo el país el Día del Niño, una jornada que en 2026 cobra un impulso especial al integrarse directamente con el feriado nacional del lunes 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín).

La coincidencia permite estructurar un fin de semana largo de tres días consecutivos, ideal para organizar paseos recreativos, viajes cortos de turismo y encuentros en torno a los más chicos.

La norma oficial: por qué se festeja hoy el Día del Niño en Argentina y qué cambió

El marco legal del festejo quedó formalizado mediante el Decreto 562/2025, firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La medida fijó pautas claras para el calendario y la denominación institucional.

Según la norma, quedó establecido que la celebración se realiza el tercer domingo de agosto de cada año, dejando atrás el criterio del segundo domingo.

Además, oficializó el término «Día del Niño» para el ámbito estatal, eliminando la nomenclatura «Día de las Infancias» utilizada en años anteriores. Los fundamentos retoman el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, que define como niño a toda persona menor de 18 años.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) ratificó la fecha dentro del circuito comercial, impulsando la venta de regalos y actividades familiares.

Un origen que combina la iniciativa de la ONU y la tradición local

La efeméride tiene una doble raíz. A nivel internacional, nació por recomendación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a mediados del siglo XX para promover la fraternidad y el bienestar infantil a escala global.

Aunque la ONU y UNICEF celebran el Día Universal del Niño el 20 de noviembre —en conmemoración de la Declaración de 1959 y la Convención de 1989—, cada país mantuvo la potestad de fijar su propio calendario. En Argentina, la CAIJ adaptó la celebración al mes de agosto, consolidando una costumbre arraigada de festejos, entrega de juguetes y festivales comunitarios.