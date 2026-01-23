Japón reinició la mayor central nuclear del mundo, pero debió frenar sus operaciones por una alarma

Este miércoles Japón reanudó oficialmente las operaciones en la central nuclear más grande del mundo, Kashiwazaki-Kariwa, por primera vez desde el desastre de Fukushima en 2011. Sin embargo, un día después la compañía japonesa a cargo de su operación, TEPCO (Tokyo Electric Power Company), paralizó el reactor 6 de la central tras detectar una alarma en el sistema de monitorización de las barras de control.

Dentro del Reactor 6 de la central nuclear Kashiwazaki-Mariwa, durante una operación de retirada de las barras de control, se emitió una alarma en el sistema de monitorización, por lo que la empresa decidió suspender la operación, según explicó a través de comunicado.

Para solucionar el problema, TEPCO trató de reemplazar los componentes eléctricos dentro del panel de opera las barras de control, que permiten regular la potencia del reactor y son fundamentales para su seguridad. Sin embargo, el problema no presentó cambios, por lo que actualmente se está realizando una investigación.

«La planta se encuentra en condiciones estables y no hay impacto radiactivo al exterior», aseguró la compañía. El incidente ocurrió apenas un día después de que se reiniciaran las operaciones de la central el miércoles, a 14 años de su clausura en 2011 tras el accidente de la planta nuclear de Fukushima, también gestionada por TEPCO

Discusiones alrededor de la central Kashiwazaki-Kariwa

En diciembre del año pasado, la asamblea de la prefectura de Niigata -donde se encuentra la central- aprobó un proyecto de ley presupuestaria que permitía la reanudación parcial de Kashiwazaki-Kariwa. De los siete reactores que alberga la central, solo se previó que el Reactor 6 volviera a estar en funcionamiento.

La noticia despertó protestas y discusiones en la sociedad japonesa, donde sigue vivo el recuerdo del desastre de la central de Fukushima. Se trata del primer encendido de una central operada por TEPCO, que gestionaba esa misma central antes de aquel desastre, ocasionado por un terremoto y posterior tsunami en el este de Japón.

En aquel año, las inundaciones en la costa del país dejaron más de 15 mil personas fallecidas, mientras que más de 160 mil civiles debieron que evacuar por el desastre nuclear, que es considerado el más importante desde Chernóbil en 1986.

Por otro lado, Japón busca reducir su dependencia de los combustibles fósiles, de cara a una mayor demanda energética que prevé en los próximos años. Aunque su población está en declive, se espera un auge en los centros de datos relacionados a la Inteligencia Artificial. Es en este marco que el país asiático se propone duplicar la participación de la energía nuclear en la producción de energía eléctrica, hasta alcanzar el 20% para 2040.