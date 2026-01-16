Nuevo récord para Argentina: la producción de dióxido de uranio obtuvo cifras históricas en 2025 

El 2025 fue un año con varios récords para el sector energético en Argentina, entre ellos se ubica el de la producción de dióxido de uranio, que cerró el año con números históricos. Así lo informó el Ministerio de Economía a través de un comunicado oficial donde sostuvo que el país produjo 190 toneladas de este compuesto, utilizado como combustible en los reactores nucleares, a través del mineral uraninita.

Dioxitek es una empresa de capitales estatales fundada en 1996, que ocupa un rol estratégico en el ciclo del combustible nuclear. Su misión es garantizar el suministro seguro y sostenible de dióxido de uranio y de radioisótopos estratégicos para el desarrollo energético, industrial y médico de la Argentina. La empresa estatal encargada de la producción de dioxido de uranio, abastece a las centrales nucleares argentinas Atucha I-II y Embalse, y también produce cobalto-60 para usos médicos e industriales.

En 2025, Argentina produjo 190 tn de Dióxido de Uranio, un récord histórico para la empresa Dioxitek S.A.

El récord se da en un momento clave para la energía nuclear argentina, en el marco del Plan Nuclear Argentino y la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares, dependiente del Ministerio de Economía. El récord productivo alcanzado durante 2025 permite pensar que se puede llegar a satisfacer la demanda total de las centrales nucleares Atucha I y II y Embalse y evitar la importación de este combustible.

Desde la empresa sostuvieron que el logro fue el resultado de un proceso integral de saneamiento y reorganización interna, acompañado por una planificación sostenida y mejoras en la planta productiva ubicada en Córdoba.

Según subrayaron, el esfuerzo y compromiso del personal permitió alcanzar un volumen récord durante 2025, lo que abre la posibilidad de cubrir completamente la demanda de las centrales nucleares argentinas y reducir la necesidad de importar este combustible estratégico.

Dióxido de uranio: el insumo crucial para las centrales nucleares

El dióxido de uranio de pureza nuclear grado cerámico se fabrica a partir de diferentes materias primas: el concentrado de uranio (U3O8, también conocido como yellowcake), scraps (restos) de dióxido de uranio y el diuranato de amonio.

Estos componentes atraviesan un proceso físico-químico de purificación y conversión hasta llegar al polvo de dióxido de uranio (UO2) de calidad nuclear, insumo que es utilizado para la fabricación de pastillas que sirven como elementos combustibles en las tres centrales nucleares de nuestro país.

Frente a este escenario, la proyección para este 2026 llega con altas expectativas. Desde la Secretaría de Asuntos Nucleares ya anticiparon que se continuará fortaleciendo a los actores del sector nuclear nacional, con el fin de avanzar en nuevos desafíos estratégicos. El récord de producción refuerza la soberanía energética del país y consolida a la Argentina como un actor relevante en el desarrollo nuclear regional.