A 14 años del desastre de Fukushima, Japón reiniciará la mayor central nuclear del mundo

Tras la aprobación de un proyecto en la prefectura de Niigata, Japón busca reiniciar las operaciones en la central nuclear más grande del mundo: Kashiwazaki-Kariwa. La noticia tuvo gran resonancia en un país que busca reducir su dependencia de los combustibles fósiles, pero sigue vigente el recuerdo del desastre nuclear de Fukushima en 2011.

La asamblea de la prefectura de Niigata aprobó un proyecto de ley presupuestario que permite la reanudación parcial de la central. Será gestionada por Tokyo Electric Power Company (TEPCO), que avanzará en la Unidad 6, uno de los siete reactores que alberga Kashiwazaki-Kariwa.

TEPCO fue la empresa que estuvo a cargo de Fukushima Daiichi cuando fue inundada durante el terremoto y tsunami de 2011, lo que causó la peor catástrofe nuclear desde Chernóbil. Después del desastre, Japón cerró 54 reactores nucleares, incluyendo los de su central más importante.

Desde entonces, el país ha reiniciado 14 de los 33 reactores que siguen operativos, en búsqueda de alejarse de los combustibles fósiles, que hoy aportan entre el 60% y el 70% de su energía.

La sustentabilidad no es el único motivo: el año pasado, el Estado japonés gastó 68.000 millones de dólares solamente en importar gas natural licuado (GNL) y carbón, lo que equivale a una décima parte de sus costos totales de importación.

Japón busca alejarse de los combustibles fósiles

La urgencia por reducir la dependencia de los combustibles fósiles se ve impulsada por el anticipo de una mayor demanda energética en los próximos años: aunque la población del país está en declive, se espera un auge en los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial.

En esta línea es que Japón se propuso el objetivo de duplicar la participación de la energía nuclear en la producción de energía eléctrica, hasta alcanzar el 20% para 2040.

De hecho, la primera ministra Sanae Takaichi ya demostró públicamente su respaldo a la reanudación de la energía nuclear en Japón para reducir el uso del carbón, fortalecer la seguridad energética nacional y evitar aumentos en los costos de la electricidad.

La capacidad total de Kashiwazaki-Kariwa es de 8,2 gigavatios (GW), suficiente como para abastecer millones de hogares. Solo la Unidad 6 provee 1,36 GW, y se prevé su reactivación el 20 de enero del año próximo, según la cadena pública NHK.

Discusiones en la sociedad por el antecedente de Fukushima

El 11 de marzo de 2011 un terremoto sacudió el mar de Japón, y una hora más tarde un tsunami inundó sus costas hasta llegar a la central nuclear de Fukushima Daiichi. Las inundaciones dejaron más de 15 mil fallecidos, mientras que más de 160 mil personas tuvieron que evacuar por el desastre nuclear más importante desde Chernóbil.

El recuerdo de la tragedia aún está muy presente en la sociedad japonesa, por lo que este proyecto no está libre de discusión. Según indicó Reuters, más de 300 manifestantes aguardaron afuera de donde se realizó la asamblea que finalmente daría luz verde a la reanudación la central más grande del país.

En una encuesta pública realizada por la prefectura de Niigata, se reveló que el 60% de los residentes no considera que estén dadas las condiciones para la reactivación de Kashiwazaki-Kariwa, mientras que el 70% duda de la capacidad de la empresa para operar la planta.

Mientras tanto, TEPCO anunció una fuerte inversión de 100.000 millones de yenes (641 millones de dólares) en Niigita durante la próxima década, con el fin de ganar apoyo entre los habitantes de la prefectura.

El año pasado, la central fue puesta a prueba por un terremoto que derramó el agua de las piletas de combustible de dos de sus reactores. Aunque no hubo consecuencias mayores, el incidente demostró que la empresa deberá poner el foco en las medidas de seguridad para garantizar el bienestar de la población.