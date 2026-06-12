Jornadas de intercambio técnico e institucional: Neuquén recibió a jóvenes profesionales del sector eléctrico de todo el país

Desde el EPEN se destacó la importancia del trabajo conjunto entre distribuidoras eléctricas de distintas provincias. Foto: gobierno de Neuquén.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) fue anfitrión de una jornada federal de intercambio técnico e institucional, que reunió jóvenes profesionales de empresas distribuidoras eléctricas de todo el país. La actividad se organizó en dos encuentros, realizados este jueves 11 y viernes 12 de junio.

El encuentro fue impulsado por la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera) y contó con la participación de representantes técnicos e institucionales de distintas provincias argentinas, incluyendo distribuidoras eléctricas de Buenos Aires, Chaco, Salta, Entre Ríos, La Rioja y el Área Metropolitana de Buenos Aires. También estuvieron presentes las autoridades de Adeera, referentes del EPEN y de la Cooperativa CALF.

La agenda del evento incluyó espacios de intercambio técnico, recorridos institucionales y visitas vinculadas al sistema energético provincial, abordando temáticas como operación eléctrica en territorio, telemedición, eficiencia operativa, trabajo con tensión, transición energética y desarrollo energético regional.

Se organizaron actividades vinculadas a la infraestructura energética de la provincia y visitas técnicas relacionadas con generación, transporte y distribución de energía, con el objetivo de mostrar en territorio distintas realidades y desafíos asociados al sistema energético neuquino.

Entre los participantes se encontraron representantes de Depar (Paraná), EDEA (Mar del Plata), Edelar (La Rioja), Edesa (Salta), Secheep (Chaco), Edenor, Edesur, la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE), la Distribuidora de Energía de Colón (provincia de Buenos Aires) y el gerente de Adeera, Claudio Bulacio.

Foto: gobierno de Neuquén.

Desde el EPEN se destacó la importancia de generar espacios de trabajo conjunto entre distribuidoras eléctricas de distintas provincias, debido a que «los desafíos actuales del sistema energético requieren cada vez mayor articulación técnica, intercambio de experiencias y construcción de soluciones comunes frente a temas como crecimiento de la demanda, transición energética, eficiencia operativa y modernización de redes».

En este contexto, el organismo anticipó que prevé presentar distintas experiencias vinculadas a la operación del sistema eléctrico provincial, marcado por características particulares que lo diferencian de gran parte de las distribuidoras del país.

Asimismo, se señaló que este tipo de encuentros permiten compartir experiencias técnicas y operativas, además de visibilizar el rol estratégico que cumplen las empresas públicas provinciales en el desarrollo energético y territorial del país.