El principal desafío para Vaca Muerta ya no es productivo, sino de infraestructura: podría demandar inversiones por US$ 20.000 millones

La producción de petróleo en 2025 cerró el año rozando los 860.000 barriles diarios. Foto: gentileza.

El desarrollo de Vaca Muerta impulsó a que la producción de crudo en Argentina registrara niveles récord sin precedentes en 2025, una tendencia que sigue vigente en el transcurso de este 2026. En este contexto, el principal desafío actual es acelerar la infraestructura para sostener este crecimiento y potenciar las exportaciones del sector hidrocarburífero.

Así afirmó BBVA Research en su reciente informe Situación Petróleo y Gas, donde brinda un panorama de los logros y prioridades que deberá tener la industria en el futuro próximo.

Para poner en contexto, la producción de petróleo en 2025 cerró el año rozando los 860.000 barriles diarios, lo que representó un crecimiento de 13,1% interanual. Este desempeño marcó el nivel más alto registrado en la historia del país.

Este impulso se mantuvo en lo que va de este 2026. En el acumulado a junio, la producción nacional creció un 17,2% interanual, con Neuquén como principal motor del crecimiento alcanzando un nuevo máximo histórico que superó los 648.000 barriles diarios.

El petróleo no convencional cumple un rol predominante en esta racha productiva, ya que representa el 70% de la producción total de crudo en Argentina. En paralelo, también se vio impulsada la recuperación del gas natural ,con una producción estimada de crecimiento de 5,5% en 2026, sostenida por el aporte del shale gas.

La infraestructura, el principal desafío

El análisis dictó una clara advertencia: el crecimiento de la actividad petrolera requiere ampliar la capacidad de transporte, almacenamiento y exportación para evitar cuellos de botella y capitalizar plenamente el nuevo nivel de producción.

«El principal desafío ya no es productivo, sino de infraestructura», advirtió el informe.

Si bien el país cuenta con una red de más de 16.000 kilómetros de gasoductos troncales, el desarrollo de Vaca Muerta exige nuevas inversiones en oleoductos, terminales portuarias y proyectos de exportación de energía.

En este sentido, BBVA Reseach estimó que se necesitarán inversiones adicionales de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares para acompañar la expansión del sector.

Según sostuvo, el foco debe estar en tres pilares: la expansión de oleoductos hacia el Atlántico, plantas modulares de licuefacción (FLNG), y puertos de aguas profundas para recibir buques VLCC, mitigando el alza del 72% en los fletes.

Más allá del desafío, indicó que «el panorama es alentador», y que la actual cartera de proyectos impulsados bajo el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) se perfila como la «solución definitiva» para destrabar el cuello de botella y sostener el crecimiento productivo.

En esa línea, destacó al RIGI como una herramienta clave para acelerar megaproyectos como el VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), por ejemplo. De las iniciativas aprobadas bajo el régimen hasta la fecha, cinco corresponden al sector energético, involucrando unos 12.000 millones de dólares.

La contribución del sector energético a las exportaciones y divisas

El informe destacó que, gracias a la inversión realizada hasta la fecha en infraestructura de ductos y el salto en la producción local, Argentina ha logrado sustituir importaciones clave, consolidando una balanza energética superavitaria.

En 2025, el sector energético alcanzó un superávit de 7.900 millones de dólares, y se proyecta que el mismo podría escalar a 13.600 millones para cuando finalice 2026.

En términos porcentuales, el complejo petróleo y gas representa actualmente 12,5% de las exportaciones argentinas, con una tendencia creciente impulsada por mayores volúmenes exportados y sustitución de importaciones energéticas.

Contexto internacional

El panorama global continúa siendo relevante para el sector, en un marco donde las restricciones al tránsito por el Estrecho de Ormuz provocaron disrupciones sin precedentes en los flujos globales. Este escenario reforzó la importancia e interés por los productores alternativos con capacidad de expansión, incluyendo a la Argentina.

Si bien se espera una normalización gradual de los precios internacionales hacia el segundo semestre de este año, se señaló que la persistencia de riesgos geopolíticos sostiene un entorno favorable para los países con crecimiento productivo.

«Argentina tiene los recursos para suplir parte de esta demanda, pero capitalizar los altos precios internacionales dependerá exclusivamente de su capacidad para llevar el hidrocarburo a los puertos», remarcó el informe.