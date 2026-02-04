La energía eólica en agenda: Río Negro convoca a una audiencia pública por el Parque Eólico en Cerro Policía

La audiencia se hará en la Escuela 193 “José Sabino Rojas”, ubicada en calle Los Olmos s/n de Cerro Policía. Foto: gentileza.

El Gobierno de Río Negro, a través la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, lanzó una convocatoria para una audiencia pública presencial. El fin de la misma es analizar el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto «Parque Eólico Cerro Policía 300 MW«, impulsado por la empresa Argentina Fortescue Future Industries S.A.

La audiencia se llevará a cabo de manera presencial, el 19 de marzo a las 10 en la Escuela 193 “José Sabino Rojas”, ubicada en calle Los Olmos s/n de Cerro Policía. Participarán autoridades provinciales, representantes de la empresa proponente, equipos técnicos y vecinos de la región, conforme a lo establecido por la normativa ambiental vigente.

El análisis del Estudio de Impacto Ambiental es un instrumento técnico que evalúa los efectos ambientales, sociales y territoriales asociados a la construcción y operación del parque eólico en el Departamento El Cuy.

Desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático indicaron que este tipo de instancias permiten fortalecer los procesos de evaluación ambiental, asegurando la transparencia y el involucramiento de la comunidad en decisiones estratégicas vinculadas al desarrollo sostenible y la transición energética de la provincia. La convocatoria fue formalizada mediante la Resolución RESOL-2026-137-E-GDERNE-SAYCC#SGG.

Aquellas personas interesadas en participar, sea de forma oral o mediante la presentación de un escrito, deberán inscribirse completando sus datos personales en el formulario disponible en la web oficial de Ambiente, con un plazo de inscripción de hasta 72 horas previas a la realización de la audiencia. Cada intervención podrá extenderse por un máximo de cinco minutos.

Para consultas, se puede escribir al correo electrónico audienciaspublicas.ambientern@gmail.com. El expediente completo del proyecto se encuentra disponible en línea para su consulta pública.

Sobre el proyecto que se llevará a cabo

El Proyecto Parque Eólico Cerro Policía 300 MW tiene como objetivo generar energía renovable a partir del viento, y aportar electricidad al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Es impulsado por la empresa Argentina Fortescue Future Industries S.A., y se localiza en la meseta de Rentería, departamento El Cuy.

Aunque cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2016 que se mantiene vigente, es en función de los avances tecnológicos registrados desde entonces que se presenta una actualización del estudio.

En la audiencia se evaluarán los posibles impactos ambientales y sociales asociados a la incorporación de nuevas tecnologías de aerogeneradores, y a la nueva vinculación del parque eólico al sistema eléctrico nacional.