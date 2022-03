La industria petrolera inauguró su muestra anual entre expectativas y dudas

La muestra más importante de la industria hidrocarburífera del país, la Argentina Oil&Gas 2022 que realiza el IAPG tuvo ayer su día de inauguración en el que no faltaron ni las máximas autoridades de las empresas ni de los gobiernos nacional y provinciales. Sin embargo, a diferencia de otros años, el clima del día fuerte del evento estuvo alterado no solo por la imprevisibilidad que genera en el sector la invasión rusa a Ucrania, sino también por los puntos no resueltos puertas adentro del país en torno tanto a leyes clave como al techo que imponen los gasoductos y oleoductos.

Bien temprano, al mediodía, el ministro de Economía, Martín Guzmán, visitó la exposición. Mantuvo un encuentro con los titulares de las principales empresas productoras y refinadoras del país y tras una rauda recorrida dejó el predio de La Rural, sin realizar mayores anuncios.

En su paso veloz, cumplió de forma protocolar con las empresas que impulsan un sector clave para el país y los bolsillos del Estado, después de cuenta si la producción de gas baja forzaría al gobierno a aumentar los subsidios en un escenario recalentado por la disparada del costo internacional.

Pero también eludió en ese paso rápido el cruce con el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, tras la nota dura que la semana pasada le elevó para reclamarle por el insuficiente giro de fondos para sostener el sistema energético.

Martínez concentró de esa forma la atención del acto de apertura de la exposición y fue quien dio las palabras formales que hacen de corte de cintas en las que tras felicitar a la industria por los avances logrados que elevaron en los últimos meses la producción de gas y petróleo por sobre los niveles de la prepandemia, anticipó que trabaja en la solución del cuello de botella del sistema de transporte de petróleo, que se suma al avance del gasoducto Néstor Kirchner para descomprimir la producción de gas cuya primera licitación se conocerá a fin de mes.

En ese contexto se dieron anuncios, proyecciones con grandes expectativas pero también declaraciones de cautela que reflejaron el clima especial de este primer encuentro presencial de la industria, tras los años de pandemia.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez fue uno de los encargados de dar a conocer buenas noticias. Detalló que está a la firma la ampliación del gasoducto Norte de Vaca Muerta, de la empresa Transportadora Gas del Sur (TGS) que permitirá unir el área Los Toldos 1 Sur, con El Trapial, llegando así al extremo norte de Vaca Muerta, casi en el límite con Mendoza.

La obra demandará una inversión de 60 millones de dólares y tendrá una extensión de 32,1 kilómetros, para permitir el traslado del gas del yacimiento de la firma Chevron, que se espera que el mes que viene reciba la concesión no convencional de ese bloque.

Así como Martínez pidió por “el desarrollo acelerado del offshore y sus recursos”, desde la empresa alemana Wintershall DEA, el miembro del directorio global Thilo Wieland anunció que este año definirán la realización del proyecto Fenix, en la Cuenca Austral.

Se trata de un nuevo desarrollo gasífero offshore junto a TotalEnergies y Pan American Energy (PAE) que permitiría sumar hasta 10 millones de metros cúbicos al suministro nacional.

Pero junto a ese anuncio, desde la firma se reconoció que no tienen grandes expectativas de que una ley clave para el sector como es la de Promoción de las Inversiones Hidrocarburíferas pueda ser aprobada este año.

La ley contempla un punto nodal para el sector como es el libre manejo de parte de las divisas, atadas a mayores exportaciones, pero según sostuvo Weiland “no creemos que se apruebe porque no vemos que haya unidad de criterio en el gobierno”.

En la vereda del impacto de la invasión a Ucrania, referentes como el presidente de Shell Argentina, Sean Rooney, advirtieron que genera un nuevo desafío para el sector al disparar junto con el precio del petróleo y el gas, el de los insumos necesarios para su producción.

El CEO de YPF, Sergio Affronti, dejó un mensaje alentador. Planteó que la industria en su conjunto podría en pocos años llegar a una producción de petróleo de un millón de barriles por día, casi el doble del nivel actual.

Pero sostuvo que para eso, todos los sectores deben “trabajar en conjunto” para poder concretarlo.

Martínez aportó en esa línea una señal de avance, al detallar que ya se trabaja en el análisis del plan de ampliación del sistema de oleoductos de la firma Oldelval, que representa otro techo para el crecimiento del sector.

En la exposición realizada por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) hubo ayer de todo un poco. Aunque como definió Affronti, pese al contexto desafiante y las dudas que puedan surgir, “Argentina no es como otros lugar, acá hay recursos para que la producción pueda crecer y ser exportadores netos”.