AOG 2022: Una muestra con contenido político de sucesión explícito

Como ocurrió en 2014 cuando el entonces gobernador Jorge Sapag trajo a un joven Omar Gutiérrez para presentárselo al mundo petrolero como el sucesor por el MPN, ayer volvió a repetirse. Sin embargo, Gutiérrez no aterrizó con uno sino con tres dirigentes de la joven guardia: Marcos Koopmann, el intendente de Neuquén Mariano Gaido y la ministra de Mujeres, María Eugenia Ferraresso.

No solo escucharon las charlas y participaron de la tradicional recorridas, sino que también fueron nombrados dentro del programa oficial. El diputado Rolando Figueroa no corrió con la misma suerte, sin embargo, aseguró que visitará la Oil and Gas con los referentes del sindicalismo. Marcelo Rucci y Guillermo Pereyra llegaron juntos, pero evitaron la foto con la patronal y se sentaron lejos de las cámaras.

Otro de los candidateables fue Darío Martínez, quien tuvo un rol central como secretario de Energía y fue parte del discurso de apertura de la muestra.

Río Negro también tuvo una escena de representación, donde parecieron dos delegaciones. Por un lado Alberto Weretilneck que se mantuvo cercano al neuquino Jorge Sapag y, por el otro, la gobernadora Arabela Carreras con parte de su gabinete.