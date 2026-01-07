La intervención de EE.UU. en Venezuela, ¿puede afectar Vaca Muerta?: qué dijo el presidente de YPF

En medio de la incertidumbre global luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, el presidente de YPF, Horacio Marín, fue consultado sobre el posible impacto en las operaciones de Vaca Muerta. «Será otro lugar del mundo que ayudará a cubrir el gap».

En principio, Marín habló sobre cómo afectará el posible ingreso del país venezolano al mercado y sostuvo que el precio del barril del crudo puede verse alterado por las expectativas.

«Yo trabajé en Venezuela antes de venir acá y la verdad es que hay que reconstruirlo. Está muy dejado y lleva su tiempo», acotó Marín en una entrevista con Jairo Straccia.

En este sentidio, comparó los costos operativos entre Venezuela y la cuenca neuquina, y dejó entrever que sigue siendo más rentable Vaca Muerta.

«La faja del Orinoco tiene 10 grados API, significa que es más pesado que el agua, es único. El petroleo se va para abajo y el agua se va para arriba», detalló.

Marín sostuvo que Venezuela tiene «mucho costo operativo» y, con respecto a la parte convencional, dijo que la mayoría aún era madura y que se necesita mucha inversión. Aún así, respondió que será «otro lugar del mundo que ayudará a cubrir el gap».

Trump anunció que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Venezuela entregará a su país entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

El mandatario estadounidense hizo el anuncio este martes a través de la red social Truth Social, donde afirmó que el crudo se venderá a precio de mercado y que los ingresos obtenidos estarán bajo su control directo.

“El petróleo será vendido a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”, sostuvo Trump en su mensaje.

Trump también confirmó que ya ordenó al secretario de Energía, Chris Wright, que ponga en marcha el plan de inmediato, y que el crudo será transportado en buques de almacenamiento y descargado directamente en puertos estadounidenses.

La iniciativa se enmarca en las conversaciones entre representantes de Washington y Caracas sobre el envío de crudo venezolano a refinerías en Estados Unidos, con la posibilidad de redirigir cargamentos que inicialmente estaban destinados a mercados como el de China y evitar recortes adicionales en la producción de la petrolera estatal PDVSA impuestas por las sanciones estadounidenses.