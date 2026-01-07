Argentina, protagonista global: por qué el país será clave para la producción mundial de petróleo en 2026

Por qué Argentina será una de las claves de la producción mundial de petróleo en 2026.-

En un informe que redefine el mapa energético global, la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) pronostica que Sudamérica se consolidará como una región esencial para la producción mundial de petróleo en 2026.

Dentro de este panorama, Argentina emerge como uno de los actores fundamentales, proyectando un crecimiento significativo que lo ubica entre los líderes junto a Brasil y Guyana. Este impulso, alejado de la influencia de la OPEP+, marca una nueva era para la exportación de crudo y posiciona a nuestro país en el centro de la escena energética internacional. El rol clave de Vaca Muerta.

¿Por qué Argentina es clave en el tablero del petróleo mundial?

Motor de crecimiento regional : junto con Brasil y Guyana , Argentina aportó el 28% del crecimiento de la producción mundial de petróleo en 2025, según datos de la EIA . Se espera que estos tres países representen 0,4 millones de barriles diarios del crecimiento global previsto para 2026.

: junto con , aportó el en 2025, según datos de la . Se espera que estos tres países representen 0,4 millones de barriles diarios del crecimiento global previsto para 2026. El fenómeno Vaca Muerta : tras años de declive, la producción nacional experimentó un repunte histórico desde 2021 gracias al desarrollo efectivo de Vaca Muerta . Esta formación de shale es la única fuera de EE. UU . que ha demostrado ser económicamente rentable.

: tras años de declive, la producción nacional experimentó un repunte histórico desde 2021 gracias al desarrollo efectivo de . Esta formación de shale es la única fuera de . que ha demostrado ser económicamente rentable. Récord histórico de producción : en 2025, Argentina superó su marca histórica al producir 858.636 barriles de petróleo por día, superando el pico de 1998. Vaca Muerta fue el motor de este logro , aportando dos de cada tres barriles producidos a nivel nacional.

: en 2025, superó su marca histórica al producir 858.636 barriles de petróleo por día, superando el pico de 1998. , aportando dos de cada tres barriles producidos a nivel nacional. Cuarto productor sudamericano : en la segunda mitad de 2025, el país se consolidó como el cuarto productor de petróleo en Sudamérica , solo detrás de Brasil , Venezuela y Guyana , según datos de la EIA .

: en la segunda mitad de 2025, el país se consolidó como el cuarto productor de petróleo en , solo detrás de , y , según datos de la . Proyección a largo plazo: aunque estudios como el de Rystad Energy se enfocan en el offshore para 2030, la importancia de Vaca Muerta es innegable. Se proyecta que Argentina, junto a otros países de la región, mantendrá exportaciones significativas al menos hasta mediados de la próxima década.

Vaca Muerta: el corazón de petróleo que late en el sur argentino

El verdadero motor de la transformación productiva de Argentina en el sector petrolero es, sin duda, Vaca Muerta. Desde 2021, esta formación de shale ha revertido años de declive en la producción nacional, impulsando un crecimiento sostenido que llevó al país a alcanzar récords históricos.

Con una producción diaria que llegó a los 567.500 barriles en 2025, Vaca Muerta representa el 66% de la producción total de crudo en el país, consolidándose como un recurso estratégico de magnitud global y la única formación de shale económicamente viable fuera de los Estados Unidos.