La Pampa sumará dos parques solares con una inversión privada de US$ 24 millones

La tercera etapa estará a cargo de las empresas Cimepro, Martínez y De la Fuente y Megatrans. Foto: gentileza.

La Pampa ampliará su capacidad de generación de energía renovable con la construcción de dos parques solares, que demandarán una inversión privada de US$ 24 millones. El proyecto incorporará 30 MW de nueva potencia al Polo de Abastecimiento Energético y Desarrollo Productivo en la localidad de General Pico, y llevará la capacidad total del complejo fotovoltaico a 45 MW.

El Directorio de la estatal Pampetrol aprobó la construcción de la tercera etapa del Parque Solar Fotovoltaico de General Pico, que estará a cargo del consorcio integrado por las empresas Cimepro, Martínez y De la Fuente y Megatrans. La decisión se tomó luego de la evaluación de la Comisión de Preadjudicación, en el marco de la Licitación Pública Nº 1/26.

La nueva etapa contempla 15 MW adicionales, mientras que el segundo parque solar tendrá una potencia similar. De esta manera, los dos nuevos proyectos aportarán 30 MW en total, que se sumarán a otros 15 MW correspondientes a la primera etapa ya desarrollada.

La firma de los contratos está prevista para el 23 de octubre. Foto: gentileza.

Cómo se definió la adjudicación

Según indicó la agencia de noticias provincial, la adjudicación se definió mediante un mecanismo de igualación de ofertas, lo que permitió que las empresas precalificadas fueran habilitadas a igualar las condiciones de la primera oferta adjudicada.

En ese proceso, el consorcio conformado por Cimepro, Martínez y De la Fuente y Megatrans igualó la propuesta presentada por Vial A y TPS Constructora, en cuanto al precio de la energía, la participación en los resultados y el aporte de Pampetrol.

La firma de los contratos está prevista para el 23 de octubre en las oficinas de Pampetrol.