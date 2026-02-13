La principal distribuidora de gas natural de la Argentina recibió el Premio Nacional a la Calidad 2025

“Es un día de gran orgullo para los que hacemos MetroGAS" aseguró el CEO de la empresa, Sebastián Mazzucchelli. Foto: gentileza.

La empresa de distribución de gas natural MetroGAS, recibió el Premio Nacional a la Calidad 2025, dentro de la categoría Gestión Integral de Empresas Grandes. Se trata del galardón más importante del país que busca reconocer a las organizaciones privadas y públicas que alcanzan «niveles de excelencia» en sus procesos y en sus resultados.

La premiación a cargo de la Fundación Premio Nacional a la Calidad es la máxima distinción para las empresas e instituciones públicas que implementan modelos de gestión para mejorar la calidad de sus productos, servicios y procesos, con un enfoque a la mejora continua y la sostenibilidad.

El director ejecutivo de la Fundación Premio Nacional a la Calidad, Jorge Ferreiro, felicitó a la empresa ganadora: “Destacamos especialmente el aporte de todos sus colaboradores, cuyo compromiso, liderazgo y trabajo cotidiano hicieron posible alcanzar este hito, consolidando a la compañía como un referente en gestión y excelencia organizacional”.

Tras enterarse del resultado, el presidente de MetroGAS, Andrés Scarone, expresó que el reconocimiento obtenido “ratifica la decisión estratégica de una compañía que es líder en la industria del gas y que en los últimos años logró implementar proyectos innovadores y mejorar la eficiencia operativa”.

El premio fue instituido por el Congreso Nacional mediante la Ley 24.127 y se divide en dos vertientes: una para el sector público y otra para el sector privado. El fin del galardón es impulsar competitividad global y reconocer la gestión responsable de las empresas, de acuerdo a los estándares internacionales.

El modelo «Camino a la Excelencia» y su implementación desde 2021

“Es un día de gran orgullo para los que hacemos MetroGAS. Desde hace cinco años nos planteamos como objetivo estratégico convertirnos en una empresa más moderna, ágil y rentable, y trabajamos en equipo para llevar adelante este proceso de transformación que hoy se corona con este prestigioso reconocimiento”, afirmó el CEO de la empresa, Sebastián Mazzucchelli.

Respecto al recorrido de la empresa, añadió: “A partir del 2021, implementamos y desplegamos el modelo Camino a la Excelencia, que nos permitió hacer evolucionar nuestra gestión, fortalecer capacidades, desarrollar competencias clave y afianzar prácticas».

MetroGAS viene de varios reconocimientos en los últimos años ya que, durante 2022, 2023 y 2024 obtuvo tres Certificaciones Oro en “Mejores Prácticas de Gestión Integral”, luego de haber superado el puntaje requerido en la calificación interna, según las bases del concurso.