Desde el corazón de Vaca Muerta, Fundación YPF apuesta a formar el talento energético en el IVM

La formación en el IVM estará basa en la práctica, incorporando distintas herramientas que se utilizan en la industria, Foto: gentileza.

Ante la creciente demanda de profesionales de la industria del petróleo y gas, el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM) abrió oficialmente las inscripciones para su ciclo lectivo 2026. En diálogo con Energía On, el director de Fundación YPF, Gustavo Schiappacasse, habló sobre las motivaciones para impulsar el instituto, que lo diferencia de otras ofertas académicas, y cuál será su rol en el desarrollo de un sector que cada vez gana un mayor protagonismo en el país.

El IVM fue creado e impulsada a partir de propias necesidades de la industria, que necesitará de nuevos profesionales capacitados para abastecer el desarrollo exponencial de la Cuenca Neuquina, además de una formación continua y actualización para quienes ya trabajan en la actividad frente a las nuevas tecnologías de impulsan la actividad hidrocarburífera.

Schiappacasse explicó que la Fundación YPF «tiene entre sus objetivos contribuir a la formación técnica de los futuros profesionales de la industria del petróleo y gas», lo que viene haciendo desde hace varios años con diversos programas de formación.

Dentro de los antecedentes de la Fundación, se incluyen «prácticas profesionalizantes para escuelas técnicas, formación docente para achicar la brecha tecnológica entre la escuela y la industria; y con la entrega de recursos educativos conformados por equipamiento tecnológico, como simuladores, plantas de procesos con PLC y demás kits educativos».

La institución tendrá una doble función: capacitar a futuros profesionales y brindarle una actualización a quienes ya trabajan en el sector. Foto: gentileza.

Una iniciativa acompañada por la industria del Oil&Gas

La oferta académica incluye siete cursos, los cuales surgieron en una investigación realizada por la Fundación, donde se buscó anticipar cuáles serán las demandas profesionales y tecnológicas de la industria en el futuro. Aunque fue el CEO de YPF, Horacio Marín, quien tomó la iniciativa, el IVM fue acompañado por la industria en general, y contó con la incorporación de las operadoras TotalEnergies, Pluspetrol y Vista Energy.

«De esas recomendaciones surge la idea de crear un instituto de alta especialización en Upstream de Oil&Gas, que sea de referencia para el sector, que asegure cerrar la brecha tecnológica y que ocupe el vacío de oferta formativa especializada que hoy necesita Vaca Muerta para seguir creciendo» explicó.

Para el diseño de la nueva institución, la Fundación YPF aportó su experiencia en programas educativos, pensando en estándares a nivel internacional de excelencia formativa con acceso a equipamiento, simuladores y metodologías de enseñanza alineadas con lo que hoy demanda la operación de hidrocarburos no convencionales.

Una experiencia inmersiva para el estudiantado

Cuando se le consultó a Schiappacasse que diferencia al IVM respecto a otras ofertas existentes en la región, destacó que la formación de la nueva institución está basada en las prácticas: en el Polo tecnológico, los estudiantes contarán para su entrenamiento con simuladores de fractura, de perforación, de soldadura, y de manejo. Otro elemento importante es el pozo escuela, ubicado en el rio Neuquén, con una torre de perforación para que la experiencia «sea 100% como en un yacimiento».

Además del conocimiento práctico, señaló que estas herramientas brindan «un plus en lo que respecta a seguridad, porque los estudiantes ya aprenden a moverse y a interactuar en el entorno de trabajo donde van a desarrollar su carrera, y eso es fundamental para evitar accidentes».

Se prevé ampliar su oferta académica a futuro, de acuerdo a las demandas de la industria. Foto: gentileza.

La institución tendrá una doble función: por un lado, formar un personal altamente calificado bajo el estándar de seguridad que solicita la industria; por otro, profesionalizar el talento local para fortalecer los estándares de calidad operativa y así mejorar la competitividad del sector. «El IVM está llamado a convertirse en un actor estratégico en la formación técnica de la región» afirmó.

En el futuro, el instituto tiene previsto ampliar su oferta académica, incorporando nuevos cursos a medida de la industria lo demande. «Todas las ampliaciones partirán del diálogo permanente con las operadoras, empresas de servicios y organismos educativos, priorizando siempre las necesidades reales del entramado productivo» anticipó.

Cómo inscribirse al Instituto Vaca Muerta

Para quienes estén interesados, tendrán tiempo para inscribirse hasta el 21/2, y deben hacerlo ingresando al sitio web del IVM, donde habrá más información disponible. Los cursos son gratuitos y los inicios serán en marzo, abril y mayo en dos turnos: tarde (de 14 a 18) o noche (de 18 a 22)

Los cursos para anotarse son los de formación como operador en perforación, fractura, instrumentos, mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, producción y el de seguridad operativa en yacimiento. El lugar de cursado es en la sede del Polo Tecnológico de Neuquén, donde la formación se realizará con simuladores y laboratorios con equipamiento didáctico; y en el pozo escuela, ubicado en Río Neuquén.