Neuquén junto a YPF garantizan el abastecimiento de garrafas: ampliaron la asistencia a hogares sin gas

Como parte de las políticas que encabeza el gobierno de Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa rubricó en las últimas horas el decreto 178/2026, que autoriza y aprueba la adquisición de 32.000 garrafas de 10 litros cada una de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a la empresa YPF GAS SA. El decreto autoriza y aprueba la contratación de la empresa Hidrocarburos del Neuquén SA (Hidenesa) para que realice el transporte y la distribución de las mismas.

En la Provincia, la Ley 26.020 establece el marco regulatorio para la comercialización de GLP, con el objetivo primordial de asegurar el suministro en forma regular, confiable y económica a sectores sociales residenciales de escasos recursos que no cuentan con servicio de gas natural por redes.

Desde el gobierno de Neuquén sostuvieron que «si bien por el Decreto Nacional 470/15 se creó el Programa Hogares con Garrafas, el gobierno nacional nunca concretó la firma del convenio para la entrega del cupo anual que era cubierto por el subsidio del Fondo Fiduciario». Por lo tanto, mediante diversos decretos se autorizó la contratación directa para la provisión y distribución de garrafas.

Del total de garrafas adquiridas, 11.000 serán distribuidas en la zona de la Confluencia, mientras que las 21.000 garrafas restantes serán entregadas en el interior de la Provincia. Teniendo en cuenta que el costo de la distribución de las garrafas es de 14.229,85 pesos, la inversión total de esta acción es de 935.355.200 pesos.

De esta manera, la decisión del gobierno provincial acelera los procesos de adquisición y distribución del insumo. En lo que resta del año, se prevé adquirir 130.000 garrafas para el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano y 67.800 para el ministerio de Jefatura de Gabinete. A dichos ministerios se les delegó la distribución de las garrafas de GLP.