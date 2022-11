La UE apoyó el llamado de India a reducir progresivamente los combustibles fósiles

En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) que está teniendo lugar en Egipto, India llamó la semana pasada a incluir una reducción gradual de los combustibles fósiles en el texto final, en lugar de sólo el carbón. El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Frans Timmermans mostró apoyo pero recordó «no disminuir el acuerdo» sobre la reducción del carbón.

Timmermans explicó este martes que «todos apoyamos cualquier llamamiento para apoyar una reducción gradual de los combustibles fósiles, pero tenemos que asegurarnos de que este llamamiento no disminuya la acuerdo que teníamos sobre la reducción gradual del carbón«. Aseguró que «Si se suma a lo acordado en Glasgow (COP26), entonces la UE apoyará la propuesta de India«.

India es el segundo mayor comprador de carbón del mundo. En lugar de solicitar flexibilidad en los límites de la compra del carbón establecidos en la COP26, llamó a que los países acuerden reducir gradualmente todos los combustibles fósiles.

La propuesta podría beneficiar a India al quitar presión de la mirada global en su uso de carbón. Sin embargo, es posible que otros países que están generando nuevos descubrimientos en importantes yacimientos de petróleo y gas se opongan.

Los comentarios de Timmermans se producen en medio de la búsqueda de la UE de carbón y gas natural a corto plazo para responder a la crisis del suministro de energía provocada por la alta demanda y la guerra de Rusia con Ucrania. Un ejemplo de este hecho es Alemania, que extendió y reactivó el funcionamiento de sus centrales a carbón ante la falta de suministro.

Timmermans apoyó el llamado de India pero solicitó no desviar la atención de la reducción del carbón. Foto: gentileza.

«Hemos salido enérgicamente para indicar que se nos debe facilitar la exploración sostenible de nuestros recursos de petróleo y gas«, subrayó la secretaria permanente del Ministerio de Energía de Uganda, Irene Batebe.

“Para nosotros, y esa es la posición de la Unión Africana, no estaríamos presionando por una reducción gradual, a menos que la reducción gradual esté claramente definida, porque muchos de nosotros estamos descubriendo nuevos recursos”, explicó Batebe.

A su turno, el funcionario del ministerio de Energía de Arabia Saudita y negociador de la COP27, Khalid Abuleif, remarcó que su país, el mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), está preocupado de que las determinaciones finales «demonicen» a la industria de los hidrocarburos.

El ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, aseguró la semana pasada en una entrevista que era muy poco probable que el reino apoyara un acuerdo que incluyera la reducción progresiva del petróleo.

En las conversaciones del año pasado en Glasgow, India estuvo entre los países que se resistieron a los esfuerzos para eliminar el carbón. Finalmente, el acuerdo final incluyó un breve pedido sobre la reducción gradual de la energía a base de carbón, lo que reemplazó la idea de «eliminación».

Timmermans advirtió sobre la inversión en combustibles fósiles: «no les estoy diciendo a los países africanos que no inviertan en fósiles, permítanme ser muy claro al respecto. Solo les digo ‘tengan cuidado con lo que hacen’ porque si invierten en carbón ahora, seguramente crearán activos vadados. Si invierten en petróleo, probablemente sucederá lo mismo».

Señaló que el gas natural «es una situación diferente para la que tengo cierta comprensión, especialmente si se combina con una infraestructura que está preparada para transportar gases con otras densidades, como hidrógeno verde o amoníaco verde en el futuro». En al actualidad, el gas es considerado el combustible de la transición energética, objetivo clave en pos del cambio climático.

«Las pérdidas y los daños deben seguir estando sobre la mesa, ya que seguimos siendo testigos de la creciente gravedad de los impactos del cambio climático en todas partes», subrayó el primer ministro de Samoa, Fiame Naomi Mata’afa, a los delegados. «La carga financiera de las pérdidas y los daños recae casi por completo en los países afectados y no en los principales responsables del cambio climático», acusó.

La presidencia egipcia de la COP27 publicó el lunes por la noche un borrador de dos páginas de lo que podría convertirse en el acuerdo final, con apartados que incluyen numerosos temas que los países han pedido, algunos de los cuales han dividido a las naciones. El documento no se refirió a los combustibles fósiles, aunque un portavoz de la Presidencia de la COP aseguró que la lista no era exhaustiva y no contenía el lenguaje que se usaría en la versión final.