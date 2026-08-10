Convocan a músicos de Río Negro y la Patagonia para impulsar su carrera en el Mercado de Música Patagónico 2026

La Secretaría de Cultura de Río Negro lanzó una convocatoria destinada a músicos y músicas de toda la Patagonia argentina para participar del Mercado de Música Patagónico 2026, un encuentro que reunirá en San Carlos de Bariloche a artistas, productores, programadores y referentes de la industria musical de Argentina y distintos países de Latinoamérica. La inscripción permanecerá abierta hasta el 12 de agosto.

La propuesta está dirigida a solistas, dúos y tríos de la región patagónica que cuenten con repertorio de autoría propia y busquen ampliar sus oportunidades de circulación artística y crecimiento profesional.

Mucho más que un escenario: una oportunidad para impulsar carreras musicales

El director de Industrias Culturales de Río Negro, Lautaro Martínez, destacó que el Mercado «es mucho más que un escenario para tocar», ya que representa una oportunidad para que los artistas presenten su trabajo ante quienes diseñan las programaciones de festivales, salas y espacios culturales.

«Acompañar este tipo de iniciativas significa seguir fortaleciendo la música como una industria cultural con enorme potencial para Río Negro», sostuvo el funcionario.

Los interesados podrán completar su postulación hasta el 12 de agosto a través del formulario oficial disponible en la pagina de la Secretaría de Cultura.

Showcases y nuevas oportunidades

Los proyectos seleccionados participarán de un sistema de showcases, mediante el cual ofrecerán conciertos acústicos de hasta 20 minutos frente a programadores nacionales e internacionales responsables de definir las grillas de festivales y espacios culturales.

Además de las presentaciones en vivo, el Mercado de Música Patagónico incluirá rondas de vinculación, talleres, conversatorios y espacios de intercambio con profesionales del sector, promoviendo la generación de redes y nuevas oportunidades para los artistas.

Las propuestas serán evaluadas por un comité integrado por referentes de la industria musical, que tendrá en cuenta la calidad artística, la originalidad y la identidad cultural de cada proyecto.

Martínez señaló que uno de los principales desafíos de los músicos independientes es acceder a espacios donde puedan establecer vínculos con productores y programadores. «Este Mercado genera justamente ese encuentro y permite que el talento patagónico dialogue de igual a igual con referentes de distintos países. Queremos que cada vez más artistas rionegrinos aprovechen esta herramienta para ampliar sus horizontes», afirmó.

Beneficios para los seleccionados

Entre los beneficios para quienes resulten elegidos se destacan la realización de un showcase con producción técnica profesional, la difusión en los canales oficiales del Mercado, el acceso a rondas de negocios con programadores de distintos países y la participación en instancias exclusivas de formación e intercambio.

El Mercado de Música Patagónico 2026 es organizado por SeA Gestión y Producción Cultural, en articulación con la Secretaría de Cultura de Río Negro, las áreas de Cultura de Bariloche y El Bolsón, y el Instituto Nacional de la Música (Inamu), con el objetivo de fortalecer la industria musical regional y consolidar a la Patagonia como un polo de producción, circulación e intercambio artístico a nivel nacional e internacional.