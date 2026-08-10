Cipolletti confirmó el horario para enfrentar a Argentino por la 3° fecha del Federal A

Cipolletti se medirá este miércoles a Argentino de Monte Maíz por la 3° fecha de la Zona Campeonato del Federal A. El Albinegro recibirá entre semana en la Visera de Cemento al equipo cordobés, en busca de un nuevo triunfo en condición de local. El árbitro del encuentro será el mendocino Jorge Etem.

Por eso, el club comunicó en redes sociales que «se realizaron pruebas sobre el sistema de iluminación«, ante la posibilidad de jugar el partido de noche para una mayor concurrencia del público. Lamentablemente, «se determinó que la instalación eléctrica no ofrece las garantías para sostener la iluminación«, sentenciaron.

Ante esta situación, la comisión directiva tomó la medida de disputar el encuentro a las 15:30 horas el día miércoles 12 de agosto: «Esta decisión impacta directamente en la concurrencia de nuestros hinchas«, señalaron. El comunicado del Albinegro terminó con disculpas a sus fanáticos, ya que no podrán concurrir de gran manera al tratarse de un día laboral.

En esta temporada, el equipo rionegrino se midió en dos ocasiones con el club cordobés y no lo pudo vencer. El último antecedente fue el empate por 2-2, hace poco más de un mes. Pero Argentino no llega de la mejor manera, ya que perdió sus dos compromisos de la segunda ronda y no conoce la victoria hace siete partidos.

Cipolletti regresa a La Visera luego de lograr un valioso empate ante Villa Mitre en Bahía Blanca. Con un tremendo zurdazo de Gonzalo Lucero, el equipo de Enríquez igualó 1-1 ante uno de los candidatos al ascenso. El Albinegro se ubica líder del grupo B de la Zona Campeonato con 4 puntos.

Gonzalo Lucero marcó un golazo desde unos 40 metros para el empate de Cipolletti. (Foto: Gentileza /Luis Amaolo).

Además, se enfrentarán Alvarado-Huracán (15:30), Olimpo-Villa Mitre (19:30) y Atenas-Kimberley (21:00). La fecha se jugará por completo el miércoles.

La 3° fecha de la Reválida

Por la Reválida, Deportivo Rincón volverá a su casa y se enfrentará a Círculo Deportivo el miércoles desde las 15:00 con el arbitraje del cordobés Fernando Rekers. El León llega envalentonado con tres victorias consecutivas, la última como visitante ante Sol de Mayo (4-2) y está líder con puntaje perfecto en su zona.

Por otro lado, Sol de Mayo tratará de recuperarse de la caída ante los neuquinos y viajará a Mendoza para medirse ante San Martín el miércoles a las 21:15, con el cordobés Cesar Ceballo impartiendo justicia. El Celeste está en la 7° posición con 3 puntos.

Por esta zona, completarán la jornada Fadep-Costa Brava (11:30), Guillermo Brown-Juventud Unida (15:00) y Germinal-Santamarina (15:00).