Estado de las rutas de la cordillera de Neuquén y Río Negro hoy, 10 de agosto: qué pasa con los pasos a Chile

Un arranque de semana extremadamente complejo se vive en la Patagonia. Vialidad Nacional confirmó la clausura definitiva del Paso Internacional Pino Hachado durante toda la jornada de este lunes 10 de agosto, al tiempo que dispuso el corte total de circulación sobre la Ruta Nacional 40 Norte entre La Salada y Buta Ranquil por un violento temporal con viento blanco de 80 km/h.

Ante el peligro latente de congelamiento de las calzadas y la baja adherencia en la cordillera, el organismo nacional emitió una alerta general exigiendo la portación obligatoria de cadenas físicas y recomendando evitar de forma drástica la circulación durante horarios nocturnos o de madrugada.

Pasos a Chile: cierre absoluto en Pino Hachado y cautela en Samoré

Las alternativas para trasponer la frontera internacional se redujeron sensiblemente durante las primeras horas de la jornada:

Paso Internacional Pino Hachado: Se encuentra cerrado e intransitable durante toda la jornada . El reporte oficial de las 07:45 hs confirmó la presencia de viento blanco, acumulación de hielo y nieve, baja adherencia y peligro por caída de piedras en el kilómetro 48 .

Se encuentra . El reporte oficial de las 07:45 hs confirmó la presencia de . Paso Internacional Cardenal Samoré: Permanece habilitado de 9:00 a 19:00 hs para todo tipo de vehículos. Registra calzada húmeda con parches de hielo y riesgo de nevadas en cotas altas, exigiendo la portación e instalación obligatoria de cadenas metálicas.

Estado de las rutas en Neuquén y Río Negro

Las condiciones climáticas adversas y las intensas heladas congelaron sectores estratégicos del mapa vial regional:

Ruta Nacional 40 Norte (La Salada – Buta Ranquil): tránsito suspendido para todo tipo de vehículos hasta nuevo aviso . El informe de las 07:55 detalló un escenario de extrema gravedad por viento blanco con ráfagas de 80 km/h y acumulación de nieve. Las cuadrillas viales permanecen a la espera de que amaine el temporal para operar.

. El informe de las 07:55 detalló un escenario de extrema gravedad por y acumulación de nieve. Las cuadrillas viales permanecen a la espera de que amaine el temporal para operar. Ruta Nacional 40 (Bariloche – El Bolsón): Habilitada con extrema precaución. Registra caídas de nieve y neviscas en la zona del arroyo Escalera , sectores con sal a granel sobre el asfalto y riego de solución salina para contrarrestar las heladas intensas.

Habilitada con extrema precaución. Registra , sectores con sal a granel sobre el asfalto y riego de solución salina para contrarrestar las heladas intensas. Ruta Nacional 23 (Ingeniero Jacobacci – Dina Huapi): Habilitada para vehículos livianos con precaución por presencia de nieve en los bordes de calzada y sectores con barro en los desvíos de obra.

A las 08:10, Vialidad Nacional de Neuquén ratificó la orden de transitar con extrema precaución en todas las rutas nacionales de la provincia por presencia de hielo y nieve en sectores. En todos los corredores cordilleranos de Neuquén y Río Negro es estrictamente obligatoria la portación de cadenas físicas dentro del baúl.