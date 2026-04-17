Shell desembarca en el centro de Cipolletti: abrirán una nueva estación de servicio en una esquina histórica

La antigua esquina de Mariano Moreno y Mengelle será reconvertida en una moderna estación de servicio Shell, en una de las apuestas privadas más importantes para el centro de Cipolletti.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, informó la llegada de una nueva estación de servicio a la ciudad de la firma Shell, gestionada por la empresa Raizen desde 2018. El desembarco, que se realizará con una parte de inversión privada, transformará la histórica esquina de Mariano Moreno y Mengelle, en pleno centro cipoleño.

Según informó, se trata de un predio que durante décadas permaneció cerrado y deteriorado, luego del funcionamiento de una antigua estación de servicio que con el paso de los años se convirtió en un símbolo del abandono urbano. Para muchos vecinos, ese sector pasó a representar una postal de descuido en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

“Durante más de 50 años, la esquina de Mariano Moreno y Mengelle fue sinónimo de abandono, inseguridad y suciedad. Hoy empieza a cambiar esa historia”, expresó Buteler a través de sus redes sociales al presentar la iniciativa.

Según explicó el jefe comunal, en pocos meses ese espacio será reconvertido en una estación de servicio moderna, con servicios complementarios y una nueva imagen urbana para uno de los accesos más visibles del centro. “Este lugar se va a transformar en una de las estaciones de servicio más lindas de Cipolletti”, aseguró.

Buteler destacó que el proyecto es resultado de un trabajo conjunto entre el municipio y el sector privado. En ese sentido, remarcó que desde la gestión local se busca generar condiciones para que nuevas inversiones elijan a Cipolletti como destino.

“Esto es lo que buscamos: recuperar espacios, generar movimiento y acompañar la inversión privada que apuesta por Cipolletti. Cuando el Estado ordena, gestiona y acompaña, pasan estas cosas”, sostuvo.

La antigua esquina de Mariano Moreno y Mengelle será reconvertida en una moderna estación de servicio Shell.

La obra no solo implicará la recuperación de un inmueble emblemático, sino también la generación de nuevos puestos de trabajo y un impacto positivo en la dinámica comercial del centro. Desde el municipio consideran que este tipo de iniciativas fortalecen el crecimiento de la ciudad y consolidan un modelo de desarrollo urbano que combina obra pública con inversión privada.

Con este anuncio, el gobierno municipal suma un nuevo proyecto a su estrategia de renovación de espacios urbanos, apostando a que sectores históricamente postergados puedan integrarse nuevamente a la vida cotidiana de la ciudad. “Más desarrollo, más trabajo y una mejor calidad de vida para todos los cipoleños”, concluyó el intendente.