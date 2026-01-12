Las represas más importantes de Neuquén y Río Negro ya tienen nuevos dueños

Recientemente, tras concretarse el proceso de privatización, tres empresas asumieron la toma de posesión de los complejos hidroeléctricos del Comahue: Alicurá, El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados. De acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, las nuevas operadoras asumen la gestión sin interrupciones en la operación, el despacho y la comercialización de energía dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en busca de garantizar la continuidad plena del servicio mientras se completan los procedimientos administrativos definitivos.

Entre las empresas adjudicatarias que asumieron la posesión se encuentran: Edison Inversiones S.A.U. ,BML Inversora S.A.U. , Central Puerto S.A. . La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) inició de manera simultánea las adecuaciones necesarias en programación, despacho, liquidaciones, registración y garantías, asegurando una transición ordenada y sin impactos sobre la operación del sistema eléctrico nacional.

A partir del acuerdo, las nuevas operadoras asumen el compromiso de garantizar una operación segura, eficiente y sostenible, fortaleciendo la seguridad energética del país y consolidando un esquema de gestión basado en reglas claras, previsibilidad e inversión de largo plazo. Estas inversiones forman parte de las obligaciones contractuales que deberán ejecutar en los próximos años.

La adjudicación de las centrales de Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Cerros Colorados se materializó el 30 de diciembre, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó la resolución 2124/2025 en una edición especial del Boletín Oficial difundida en horas de la tarde. Tras la oferta económica ya abonada al Estado Nacional, los adjudicatarios deberá realizar un rebumping integral de las centrales, que consiste en un conjunto de obras de modernización, renovación y actualización tecnológica.

Todos estos cambios están estimados destinado a extender la vida útil de los equipos, mejorar la eficiencia y elevar los estándares de seguridad operativa de los complejos hidroeléctricos. La operación financiera que debería concretarse durante el transcurso de hoy implicaría el ingreso de poco más de 700 millones de dólares hacia las arcas del Estado nacional.

Según informaron desde la Secretaría de Energía, las nuevas concesionarias cuentan con 30 días corridos desde la toma de posesión para completar la documentación final requerida. La misma, marca un hito decisivo en la reorganización y modernización del sistema hidroeléctrico del Comahue.

Las empresas adjudicadas

El concurso internacional que definió a las flamantes operadoras finalizó en noviembre y, un mes después, se avanzó con la adjudicación. Como ya se informó, la concesión de Piedra del Águila quedó en manos de Central Puerto, que ofertó 245 millones de dólares.

El complejo de El Chocón, en tanto, fue otorgado al consorcio liderado BML Inversora S.A.U. y BML Energía S.A., que junto a empresas como MSU Green Energy y Orazul, acercó un monto de 235.671.294 dólares. Finalmente, los activos de Alicurá y Cerros Colorados se adjudicaron al grupo encabezado por Edison Holding S.A. y el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos.

Para el complejo Alicurá, la oferta que se impuso fue de 162.040.002,17 dólares, mientras que para la central de Cerros Colorados el monto final ascendió a los 64.174.002,32 dólares.