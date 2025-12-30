El Comahue cambia de manos: Luis Caputo selló la adjudicación de las represas del Limay y Neuquén

El dique Arroyito es compensador de El Chocón y el vencimiento de la concesión es en julio del año que viene (Florencia Salto)

El ministro de Economía, Luis Caputo, oficializó mediante la Resolución 2124/2025 la adjudicación definitiva de los cuatro complejos hidroeléctricos más importantes de la región del Comahue.

La medida, publicada en una edición especial del Boletín Oficial en la tarde de este martes 30 de diciembre, pone fin al periodo de transición estatal y marca el regreso total al esquema de operación privada en las represas ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén.

Este proceso se fundamenta en la Ley de Bases 27.742, que declaró a las empresas ENARSA y NASA como sujetas a privatización bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Con este marco legal, se desarticularon las estructuras societarias transitorias que habían asumido la generación eléctrica tras el vencimiento de las concesiones originales, permitiendo el llamado a concurso internacional.

La licitación atrajo a los principales actores del sector energético, quienes compitieron bajo un esquema de concurso público nacional e internacional.

El objetivo central del Gobierno, según los considerandos de la norma, fue asegurar la eficiencia operativa de las plantas y, al mismo tiempo, maximizar los ingresos para el Tesoro Nacional mediante la venta de los paquetes accionarios mayoritarios.

Los nuevos dueños del Comahue

En cuanto a los resultados del concurso, el complejo Piedra del Águila quedó en manos de la firma Central Puerto S.A., que desembolsará un total de 245 millones de dólares por la represa con mayor capacidad de generación.

Por su parte, el histórico complejo El Chocón fue otorgado al consorcio liderado por BML Inversora S.A.U. y BML Energía S.A., que junto a empresas como MSU Green Energy y Orazul, ofertó un monto de 235.671.294 dólares.

Por otro lado, los activos de Alicurá y Cerros Colorados fueron adjudicados al grupo encabezado por Edison Holding S.A. y el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos.

Para el complejo Alicurá, la oferta ganadora fue de 162.040.002,17 dólares, mientras que para la central de Cerros Colorados el monto final ascendió a los 64.174.002,32 dólares.

El proceso también implicó el descarte de importantes jugadores del sector por no alcanzar las expectativas económicas del Estado Nacional.

Las propuestas de Hidroeléctrica Futaleufú, Genneia y Aluar fueron rechazadas para tres de los renglones en competencia al ser consideradas como «precio vil o no serio», garantizando que los valores de adjudicación se ajustaran a las tasaciones oficiales.

Plazos de pago y toma de posesión

La validación de los montos ofrecidos contó con el respaldo técnico del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que determinó que las ofertas seleccionadas superan los escenarios proyectados. De esta manera, el Palacio de Hacienda asegura una operación que refleja el valor real de mercado de estos activos estratégicos que abastecen a gran parte del sistema interconectado nacional.

El calendario de ejecución administrativa es estricto y obliga a las empresas ganadoras a cumplir con plazos inmediatos en el inicio del nuevo año. Los adjudicatarios tienen tiempo hasta el 6 de enero de 2026 para realizar el pago total por la adquisición de las acciones, mientras que la toma de posesión formal de las plantas se concretará el 8 de enero a las 12:00 horas.

Finalmente, la resolución destaca la participación activa de las provincias de Neuquén y Río Negro, cuyos representantes firmaron los contratos de transferencia en conjunto con la Secretaría de Energía. Esta articulación entre la Nación y los estados provinciales busca cerrar un largo período de incertidumbre jurídica y operativa sobre el futuro de la generación hidroeléctrica patagónica.