Las tres alternativas que baraja TGS para su proyecto de exportación de GNL 

El proyecto de exportación modular de Gas Natural Licuado (GNL) que lleva adelante Transportadora Gas del Sur (TGS) junto con socios, y que está en proceso de ingeniería, podría definirse para el inicio del segundo trimestre de 2024. La firma baraja tres alternativas que varían desde el diseño hasta la construcción de la planta. Conocé los detalles.

Hasta ahora se sabía que la firma analizaba entre tres opciones para encarar el ambicioso proyecto, pero no se conocían los detalles de cada una. El CEO de TGS, Oscar Sardi, fue el encargado de relevar las características básicas de las opciones que estudian y se espera que tomen una decisión para abril del año que viene.

“Seguramente lo tendremos para abril del año que viene y quedará en cabeza de los accionistas definir cuál de las alternativas les parece mejor, en la medida que el producto final de cada uno de estos proyectos sea competitivo en el mundo”, señaló Sardi durante su participación en la XIV Argentina Oil&Gas Expo (AOG 2023).

El objetivo de las empresas que están asociadas al proyecto es desarrollar un proyecto modular que tenga una capacidad de exportación de GNL de 2 millones de toneladas por año. Se instalará en Bahía Blanca y durante la primera etapa funcionará durante el período estival y se abastecerá del sistema troncal de transporte.

Las tres alternativas para la planta modular de GNL de TGS

Durante su presentación en el Encuentro con los CEOs, en la AOG 2023, Sardi contó detalles de las alternativas que analizan y aseguró que, si bien aportarán su lectura sobre cada una, serán los accionistas quien lo definan.

En primer lugar, contó que una de las opciones que manejan es la de una planta con llave en mano. Es decir que una empresa se encargue de toda la ingeniería, diseño y entrega. «Sabemos que va a ser un proyecto caro, pero seguramente con bajo riesgo», indicó.

Otra de las alternativas es la de comprar directamente el módulo que enfría el gas y lo licúa. Y todo el resto de los módulos que están alrededor del núcleo de la planta, desarrollarlo con ingeniería y proveedores distintos. «En nuestra opinión, sería el de menor costo, pero el de más alto riesgo», comentó.

«Y en el medio, encontrar otra alternativa que también se está trabajando y es que venga un proveedor, entregue una planta ya fabricada y alguien se encargue de todo lo que es la instalación», precisó.

Sobre el futuro del proyecto, el ejecutivo de TGS también comentó que es fundamental que se avance con una ley macro de GNL para poder viabilizar aún más proyectos de este tipo, más allá de la potencialidad de recurso, que nadie discute. Sobre la ley que entró al Congreso consideró que deben hacer algunas «modificaciones».

TGS: «La ley de GNL debe sumar algunas consideraciones»

El directivo de la firma celebró que la ley que le dará marco al desarrollo del Gas Natural Licuado en el país esté en el Congreso. Y si bien aseguró que en las generalidades «cubre casi todo», en lo particular señaló que debe sumar «algunas consideraciones».

«La ley en lo general cubre la necesidad de casi todo, en lo particular los beneficios solamente se focalizan en la planta y en el caño dedicado (…) en nuestra opinión no está teniendo en cuenta todo lo que nosotros hacemos como midstream. El gas no sale del pozo y entra al caño, sino que hay una gran cantidad de actividades que funcionan anteriormente y que deberían ser tomadas en cuenta como parte del proyecto», indicó Sardi.

Otro de los puntos que el CEO de TGS cuestionó sobre el proyecto es que el caño que dedicado que se contempla construir, no sea únicamente para la planta, sino también que abarque otros proyectos de exportación.

«En el objetivo de lograr eficiencias, me parece que el caño no puede estar dedicado a un solo proyecto, sino que debería habilitar a que un caño pueda alimentar no una planta, sino varias«, añadió.

El gasoducto dedicado que se contempla en la ley de GNL para abastecer una futura planta de licuefacción tiene que ver con que el objetivo es que la planta funcione durante todo el año. Teniendo en cuenta que el consumo interno, incluso durante el invierno, estaría plenamente abastecido.

«Esto es un tema que no lo contempla la ley que seguramente en algún momento habrá que dialogar para ver de qué manera se puede agregar. Debería ser al estilo de lo que alentamos en Vaca Muerta, salimos del paradigma de que cada productor hace su caño y su planta», cerró Sardi.