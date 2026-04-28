Dos empresas extranjeras invertirán US$ 100 millones en un proyecto de litio en Salta 

El proyecto salteño buscará producir 5.000 toneladas anuales de carbonato de litio con una tecnología que promete mayor eficiencia y menor impacto operativo.

La minera canadiense Argentina Lithium & Energy cerró una alianza estratégica con la firma tecnológica china Xi’an Lanshen para avanzar en el desarrollo del proyecto de litio Rincon West, en la provincia de Salta, con una inversión potencial que podría alcanzar los 100 millones de dólares.

El convenio define un esquema de financiamiento y ejecución en distintas etapas, mediante el cual la compañía asiática podrá adquirir hasta un 30% de participación en la subsidiaria local Argentina Litio y Energía SA (ALESA), en función del cumplimiento de metas técnicas y productivas.

El eje del acuerdo es la incorporación de tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE), un método considerado más eficiente que los sistemas tradicionales de evaporación, ya que permite recuperar el mineral desde salmueras en menos tiempo y con un uso más racional del agua y la infraestructura.

La primera fase del proyecto estará orientada a la validación de esa tecnología a escala piloto y a la elaboración de un Estudio de Prefactibilidad, que incluirá análisis de costos, balances de masa y parámetros de diseño para definir la viabilidad del emprendimiento.

Luego, en una segunda instancia, se avanzará en un Estudio de Factibilidad Definitivo, con mayor detalle de ingeniería, evaluaciones ambientales y la tramitación de permisos regulatorios bajo estándares internacionales para proyectos mineros.

La etapa central del acuerdo llegará con la construcción de una planta industrial capaz de producir 5.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería, un insumo clave para la fabricación de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético.

Para esa fase, Xi’an Lanshen prevé aportar cerca de 95,9 millones de dólares en ingeniería, provisión de equipos y montaje bajo un formato integral “llave en mano”, que también incluirá logística, puesta en marcha y capacitación del personal operativo.

La ejecución final dependerá del cumplimiento de una serie de condiciones, entre ellas la certificación de reservas del salar, la aprobación del estudio de impacto ambiental, la obtención de autorizaciones oficiales y el cierre del financiamiento completo.

Desde la empresa canadiense señalaron que el modelo permite reducir riesgos financieros al vincular cada desembolso con avances concretos del proyecto, mientras que la compañía china destacó que el acuerdo le permitirá desplegar su tecnología desde la etapa inicial hasta la producción comercial.

Con este paso, Rincon West gana protagonismo dentro del mapa del litio argentino, en un escenario internacional donde la demanda por minerales estratégicos sigue creciendo al ritmo de la transición energética global.