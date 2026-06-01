Yergin en Arpel 2026: «El mundo busca diversificar su energía y mira a América Latina»

El mapa energético global atraviesa una agitación histórica y los ojos del mercado internacional comenzaron a posarse con fuerza sobre el Cono Sur. En la apertura de la Conferencia Anual de Arpel 2026 en Buenos Aires, el célebre analista geopolítico, Premio Pulitzer y fundador de CERAWeek, Daniel Yergin, dejó una definición central que sacude las proyecciones de la región: «El mundo busca diversificar su energía y mira a América Latina».

En un mano a mano moderado por Carlos Caribaldi, director ejecutivo de Arpel, bajo el sugerente título «Geopolítica y energía bajo Trump 2.0», Yergin desglosó en su intervención por videollamada cómo la volatilidad internacional y el quiebre de las cadenas tradicionales de suministro configuran un escenario único de oportunidades y desafíos para los países exportadores de la región.

El fin de la «globalización fácil» y los nuevos ganadores

«Estamos afrontando un mundo que, tras tres décadas de una globalización fácil (easy globalization), asiste a una erosión de su propio sistema multilateral», advirtió Yergin. En este nuevo tablero, al que describió como «más complicado, impredecible y competitivo», el analista identificó ganadores y perdedores claros.

Por un lado, ubicó a China, consolidada como el gran ganador de la transición por su agresiva estrategia de electrificación y una exportación masiva de vehículos eléctricos que «veremos cada vez más en Latinoamérica». Por el otro, señaló la resiliencia de Rusia, que ha sabido beneficiarse de los precios altos y la flexibilización de hecho de las sanciones derivadas de la guerra con Ucrania. Mientras tanto, anticipó que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca promete acelerar el final del conflicto europeo, un escenario donde «Asia se muestra más resiliente, pero Europa va a seguir teniendo problemas estructurales».

La oportunidad regional: escala y estabilidad

Para Yergin, la búsqueda desesperada de las corporaciones internacionales por diversificar sus carteras y apoyar sus sistemas energéticos en zonas seguras coloca a América Latina en el centro del radar. Sin embargo, lanzó una advertencia corporativa: los recursos deben ser estables y confiables.

El especialista puso en perspectiva la escala del mercado actual en el que compite el upstream regional. «Vaca Muerta hoy tiene una producción de 700.000 barriles diarios, pero Brasil ya está en 4 millones y Guyana en un millón. La oportunidad está ahí para Latinoamérica, las compañías buscan diversificación y los países tienen que responder», puntualizó.

En el plano local, Yergin reforzó un concepto clave que ya había esbozado en una reciente entrevista: la ventaja geográfica del país en el Océano Atlántico. Al no depender de «puntos de estrangulamiento» logísticos (como canales o estrechos en conflicto), la ubicación de Argentina tiene un valor estratégico intrínseco. Sin embargo, para dar el salto y consolidarse como una potencia exportadora mundial frente a competidores agresivos como Brasil o Guyana, el país debe blindar la estabilidad regulatoria, la previsibilidad fiscal y garantizar la libre repatriación de ganancias. «Los inversores esperan que esta vez sea diferente para la Argentina», deslizó.

Yergin marcó que «es el momento de transmitir un mensaje: a medida que esta crisis se prolonga, la gente querrá encontrar otros recursos. Y Latinoamérica tiene una ventaja competitiva desde el punto de vista geológico. Pero es necesario asegurar ventajas competitivas tanto en la superficie como en el subsuelo. Así que creo que esa es la misión y un tema muy importante para esta conferencia Arpel».

Ormuz, precios y el récord de los eléctricos

La coyuntura de los mercados globales estuvo marcada por el prolongado cierre del estrecho de Ormuz, la mayor disrupción energética de la historia moderna. Respecto de los precios del crudo, Yergin anticipó que «se van a calmar, pero no a los niveles bajos que vimos a principios de año».

El analista estimó que, una vez que la crisis empiece a encauzarse, «tomará al menos seis meses volver al 80% de lo que era normal antes, porque hay tanques varados que deben salir y buques que deben repararse». No será una recuperación rápida.

Sin embargo, dejó un dato histórico sobre la velocidad del cambio tecnológico: «Este es el primer año, la primera crisis, en la que se vendieron más vehículos eléctricos (EV) en el mundo que autos totales en los Estados Unidos».

¿Transición o Adición Energética?

Uno de los puntos más disruptivos de la disertación de Yergin en Arpel 2026 fue el cuestionamiento al relato tradicional sobre el fin de los hidrocarburos. El analista fue tajante: «La experiencia muestra que la transición energética, tal como la describen los organismos internacionales de EE.UU. o Europa, no es la correcta. Esto es más bien una adición energética y no un reemplazo».

Según el autor de El Nuevo Mapa, pensar en un cambio lineal e inmediato es un error metodológico que la realidad está chocando de frente. Como ejemplo, citó el drástico giro de Japón, que acaba de reconfigurar su meta de Net Zero para 2050 debido a las alertas de abastecimiento.

¿Los responsables de este cambio de paradigma? El «hambre insaciable» de la Inteligencia Artificial y los centros de datos, que están multiplicando la demanda eléctrica global a niveles imprevistos, forzando a los gobiernos (incluido el estadounidense) a inyectar más gas natural y revivir la energía nuclear para sostener el sistema.