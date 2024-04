Martínez: “El tarifazo de gas es sanguinario y contraproducente”

El exsecretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, cuestionó con dureza en un escrito los aumentos en las tarifas de gas y energía eléctrica dispuestos por la gestión de Javier Milei y advirtió que «en lugar de contribuir a reducir el déficit fiscal lo profundizarán generando más recesión».

Martínez sostuvo que el aumento en las tarifas de gas es «sanguinario porque aumenta brutalmente las facturas astronómicamente por encima de la evolución de salarios, jubilaciones y de todo tipo de ingresos familiares y de los comercios, talleres e Industrias o Pymes de cualquier actividad».

Y sumó: «Es contraproducente porque la magnitud de las nuevas facturas, sumadas al tarifazo eléctrico, las hará impagables para millones de familias lo que aumentará drásticamente los porcentajes de mora y caída de la recaudación de las distribuidoras, y cientos de miles de pymes de todo el país que estarán obligadas a cerrar, a pasar a la más absoluta informalidad, o las empujará al borde de la quiebra».

El extitular de Energía del gobierno de Alberto Fernández planteó que «cuando a Milei le falta plata, deja de pagar la luz y el gas. Entre diciembre y febrero lleva acumulada deuda con los generadores de Energía Eléctrica y con las Productoras de Gas natural por unos US$2.000 millones, cifra similar al superávit del que se jacta. Claro que las familias y las Pymes no podrán hacer lo mismo, o cuando lo hagan sufrirán el corte del servicio».

Martínez coincidió en parte con el recorte de subsidios, al indicar que «está muy bien que no tengan subsidios energéticos los sectores sociales de familias de altos ingresos, o actividades o tamaños de empresas, que no los necesiten. De igual manera, es deseable que no haya subsidios planos, y se otorguen en función a la necesidad».

Y recordó que «llegamos a la Secretaría de Energía con éstos entre otros objetivos, y, pandemia por medio en nuestros dos años totales de gestión, con debates y discusiones mediante, iniciamos ese difícil camino en nuestro Gobierno, con la segmentación tarifaria».

Sin embargo, aseguró que «un camino como éste debe ser gradual, en línea con la evolución de los ingresos, y ejecutado en un marco de actividad económica creciente y recomposición de los salarios, jubilaciones e ingresos de las familias en general».

Por lo que enfatizó que «cuando un proceso como éste no es gradual, es altamente injusto, pero, además, si es aplicado en un proceso de altísima recesión, pulverización de los ingresos populares, de las ventas de los comercios y de la actividad económica en general, es sanguinario, y solo generará mas recesión, desempleo, y demostrará como el ajuste de Milei se muerde solo la cola«.

«Milei parece un elefante en un bazar»

Martínez indicó que «con este tarifazo, Milei parece un elefante en un bazar. Claro que mas que elefante es un gorila con un garrote, y los que se rompen no son platos ni vasos de vidrio, sino personas de carne y hueso, proyectos personales, familiares, y de Pymes».

Y reiteró que «la recesión impulsada por el tarifazo potenciará la disminución del poder adquisitivo de los salarios, hará caer aún más las ventas, hundirá más la actividad económica general y por ende, hará caer la recaudación impositiva profundizando el déficit».

El resto de la nota de Martínez indica lo siguiente: » Solo como ejemplo, hay que imaginar cómo van a hacer para funcionar las panaderías, rotiserías, confiterías y restaurantes patagónicos cuando les lleguen facturas de gas quince veces más altas que las que pagaron el último mes. Porque, además, este tarifazo es sanguinario para todo el país, pero particularmente brutal con los patagónicos, que somos quienes producimos el gas. Estos cuadros tarifarios nuevos le quitan la tarifa especial a nuestra actividad económica en general, provocando los aumentos más altos del país».

Martínez remarcó que «los parámetros socioeconómicos para aplicar los subsidios deben considerar aspectos de localización geográfica, clima, consumo necesario, además de nivel de ingresos y patrimonial, porque si no se cuida este factor, se le estará quitando subsidios a familias que lo necesitan y no van a poder pagar».

Y señaló además que «hay que agregar que este tarifazo, también es brutal para los propios presupuestos públicos, aumentando considerablemente sus gastos, y eventualmente el déficit., Nacional, Provincial y Municipal. Desde ahora, la energía eléctrica y el gas que consuman las escuelas y universidades, los hospitales y comisarías, los juzgados y las dependencias publicas de cualquier tipo, serán consideradas exactamente igual que el comercio, o la industria, carecerán de todo tipo de subsidio, y serán castigadas de igual manera. Así, estos costos de luz y gas crecerán exponencialmente para el Estado en su conjunto».