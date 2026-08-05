Arcor puso en marcha su primer parque solar en Catamarca: invirtió US$ 3,8 millones y abastecerá tres plantas industriales

En el año que celebra su 75° aniversario, Grupo Arcor inauguró su primer parque solar en el Complejo Industrial de Recreo, en Catamarca. Demandó una inversión de 3,8 millones de dólares, e integra el plan de transición energética de la firma.

El proyecto se encuentra ubicado en un predio de 12 hectáreas, cuenta con una potencia instalada de 6,6 megavatios (MW), y tendrá una generación anual superior a los 11.000 megavatios hora (MWh).

La energía generada por el parque solar abastecerá de manera directa a las tres plantas fabriles del establecimiento y los excedentes serán inyectados al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

A partir de esta iniciativa, el complejo industrial alcanzará un nivel de utilización de energía renovable de hasta el 90% y evitará la emisión de aproximadamente 4.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año.

Actualmente más del 60% de la energía que consume el Grupo Arcor proviene de fuentes renovables. En esa línea, durante 2025 redujo en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada producida en comparación con los niveles registrados en 2017.

La inauguración contó con la participación del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; el presidente del Grupo Arcor, Alfredo Pagani; el intendente de Recreo, Luis Polti; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Eduardo Niederle, junto a otras autoridades provinciales, municipales y directivos de Grupo Arcor.

Mediante sus redes sociales, Raúl Jalil expresó su agradecimiento con la firma por «seguir apostando al desarrollo productivo de nuestra provincia, combinando innovación con un fuerte compromiso ambiental y social para con todos los catamarqueños».

Durante la jornada, la empresa también anunció la ampliación y el equipamiento de la Escuela Técnica número 1 de Recreo, con la construcción de un laboratorio de Ciencias Naturales y un taller de Electromecánica para más de 600 estudiantes. Además, presentó la Reserva Natural Urbana «Vivir Mejor», un espacio de seis hectáreas destinado a la conservación del bosque nativo y a la educación ambiental.