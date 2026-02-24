Mendoza dio luz verde a una etapa clave del proyecto minero Potasio Cancambria  

La Autoridad Ambiental Minera presentó el informe final del proceso de evaluación del proyecto Potasio Cancambria en Malargüe, una iniciativa de prospección de sales de potasio clave para fertilizantes que completó una etapa decisiva con audiencia pública de respaldo unánime, participación ciudadana y control técnico del Estado.

La Autoridad Ambiental Minera (AAM), integrada por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental del Ministerio de Energía y Ambiente, presentó el Informe Circunstanciado final correspondiente al procedimiento de Evaluación del Informe de Impacto Ambiental del proyecto Potasio Cancambria, impulsado por Cancambria Exploraciones SA en el departamento de Malargüe.

El documento reúne el detalle de todas las actuaciones administrativas y ambientales realizadas durante el proceso, incluyendo la convocatoria y desarrollo de la audiencia pública, el registro íntegro de intervenciones, los dictámenes técnicos y sectoriales incorporados al expediente y las conclusiones finales del organismo. Según se informó, la totalidad de la documentación es de acceso público, lo que busca garantizar transparencia, trazabilidad y control ciudadano.

Prospección de potasio, un insumo estratégico

El proyecto Potasio Cancambria apunta a la prospección de sales de potasio (silvinita), recurso considerado estratégico para la producción de fertilizantes y el desarrollo del sector agrícola. La etapa evaluada tiene como objetivo generar información sobre la calidad y cantidad del mineral disponible en el área. Se trata de una instancia inicial de carácter exploratorio, destinada a caracterizar el subsuelo mediante tareas acotadas y reguladas, sin implicar solicitudes de explotación minera.

La audiencia pública se realizó el 20 de diciembre de 2025 en modalidad híbrida, con instancia presencial en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus y participación virtual, además de transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube del ministerio.

El registro formal indicó 81 personas inscriptas y 37 oradores —8 presenciales y 29 virtuales— entre vecinos, profesionales, representantes de cámaras, instituciones educativas y especialistas. De acuerdo con el informe, todas las intervenciones se manifestaron a favor del proyecto, sin exposiciones en contra.

La mesa instructora estuvo integrada por personal técnico y legal del ministerio, mientras que autoridades provinciales y departamentales encabezaron las exposiciones iniciales.

Empleo, desarrollo y control ambiental

El Informe Circunstanciado destaca tres ejes principales surgidos durante la audiencia:

Oportunidades de empleo y desarrollo local.

Valor estratégico del potasio para la agricultura.

Necesidad de control estatal y estándares ambientales en todas las etapas.

Representantes del sector productivo local subrayaron el potencial del proyecto para diversificar la matriz económica del sur mendocino y generar encadenamientos con proveedores regionales. Asimismo, especialistas remarcaron que la fase evaluada corresponde a actividades limitadas de prospección, sujetas a regulación estatal.

Desde el ámbito educativo se señaló el creciente interés por carreras vinculadas al sector minero y las oportunidades laborales que pueden surgir a partir de proyectos con evaluación ambiental.

Procedimiento y participación ciudadana

El informe detalla que el proceso se desarrolló bajo el marco de la Ley 5961 y su decreto reglamentario, e incluye actuaciones como:

Presentación de cuatro Informes de Impacto Ambiental asociados a permisos de prospección (CCMK1, CCMK2, CCMK3 y CCMK4).

Inscripción del proyecto en el Registro de Proyectos Mineros y posterior unificación de expedientes.

Convocatoria formal a audiencia pública con inscripción previa y transmisión abierta.

Disponibilidad de la documentación en formato digital y físico para consulta pública.

Incorporación de dictámenes técnicos de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo y sectoriales de la Municipalidad de Malargüe.

Además, el documento deja constancia de la difusión previa de la convocatoria mediante publicaciones oficiales y en medios.

Potasio Cancambria prevé una primera etapa de prospección orientada a obtener información geológica precisa, con tareas que podrían incluir perforaciones profundas de entre 1.000 y 1.500 metros bajo estándares habituales de la industria y criterios de control ambiental.

La Autoridad Ambiental Minera aclaró que la evaluación actual se limita a esta fase exploratoria y que cualquier avance hacia etapas posteriores deberá atravesar nuevas instancias administrativas y ambientales conforme a la normativa vigente.

Con la presentación del Informe Circunstanciado final, el organismo dio por cumplida una etapa clave del procedimiento, dejando documentadas las actuaciones, los dictámenes técnicos y el respaldo expresado durante la audiencia pública.