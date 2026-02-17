Seis empresas compiten por las 17 áreas de explotación petrolera en Mendoza

El Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza realizó el acto público de apertura de los sobres A de la licitación nacional e internacional para la adjudicación de 17 áreas hidrocarburíferas, ubicadas en las cuencas Cuyana y Neuquina. Se presentaron seis empresas que avanzan ahora en el proceso.

Según señaló Latorre, la apertura de ofertas constituye un paso clave para la adjudicación de áreas de exploración y explotación en ambas cuencas, en línea con los objetivos provinciales de incrementar la producción y sumar nuevos actores al entramado del oil & gas local. Durante el evento, se subrayó la relevancia del llamado para el desarrollo del sector energético de la provincia.

La ministra Jimena Latorre estuvo acompañada por autoridades del área energética y minera que integran la Comisión de Adjudicación. Foto gentileza.

El interes y la participación empresaria refleja tanto el potencial de las áreas ofrecidas como la consistencia de las políticas energéticas orientadas a brindar previsibilidad, reglas claras y condiciones reales para la inversión. Latorre remarcó que el interés despertado por la licitación adquiere un valor adicional en el contexto actual.

En la licitación se incluyeron las siguientes áreas:

Atuel Exploración Sur (Cuenca Neuquina)

Atuel Exploración Norte (Cuenca Neuquina)

Boleadero (Cuenca Neuquina)

Calmuco (Cuenca Neuquina)

Chachahuen Norte (Cuenca Neuquina)

CN III Norte (Cuenca Neuquina)

Los Parlamentos (Cuenca Neuquina)

Puesto Pozo Cercado Occidental (Cuenca Cuyana)

Ranquil Norte (Cuenca Neuquina)

Río Atuel (Cuenca Neuquina)

Sierra Azul Sur (Cuenca Neuquina)

Zampal (Cuenca Cuyana)

Atamisqui (Cuenca Cuyana)

El Manzano (Cuenca Neuquina)

Loma Cortaderal – Cerro Doña Juana (Cuenca Neuquina)

Puesto Molina Norte (Cuenca Neuquina)

Puntilla del Huincan (Cuenca Neuquina)

El paso siguiente, tras la apertura de los sobres A, es que las propuestas seán analizadas por los equipos técnicos de la Dirección de Hidrocarburos, que evaluarán el cumplimiento de los requisitos legales, la solvencia económico-financiera, el patrimonio neto mínimo y la capacidad técnica de las empresas participantes. Solo aquellas que superen esta instancia serán convocadas al acto de apertura del sobre B, que contiene las ofertas económicas.

Las firmas que acercaron documentación en esta etapa son:

Venoil S.A.

Ingeniería Multipiping S.A.S.

Hattrick Energy S.A.S.

Geopetrol Drilling S.A.

Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

Petróleos Sudamericanos S.A.

El Subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, celebró el acontecimiento y aseguró que se trata de «El resultado de un cambio de paradigma en cómo gestionamos el sector energético: con previsibilidad, reglas claras, transparencia y un esquema de licitación continua que acompaña el ritmo del mercado y reduce las barreras burocráticas», en un comunicado en sus redes.

«Esto no es solo una licitación más. Es la consolidación de una política pública que apuesta al desarrollo, la reconversión de esta industria convencional que necesita cambios, a las inversiones genuinas y al futuro energético de Mendoza«, concluyó.