Mendoza sumará una nueva carrera para formar profesionales en el sector de Energía

Recientemente, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) aprobó el plan de estudios para la carrera de Ingeniería en Energía. Esta nueva formación de grado se dictará de forma permanente en la Facultad de Ingeniería (FI), en Mendoza, y busca formar profesionales capaces de liderar la transición energética, el desarrollo sostenible mediante un enfoque interdisciplinario que integra la ciencia de datos y las nuevas tecnologías.

La decisión se informó tras una reunión presencial entre la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, el equipo de la FI y las autoridades de la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SSPU). Ambas partes manifestaron su interés en acompañar e impulsar esta iniciativa, se está tramitando la obtención de los recursos necesarios para los cargos docentes.

La carrera se dictará a partir de 2027 en la Facultad de Ingeniería. Según sostuvieron expertos del equipo de la FI, la incorporación de este plan de estudio responde a una necesidad crítica en el contexto actual de transición energética global.

El sector atraviesa cambios sin precedentes, como la descarbonización de las matrices energéticas, la incorporación masiva de energías renovables y la digitalización de procesos, lo que exige nuevos perfiles profesionales con formación en energía, datos y ambiente.

Diseño curricular para una formación integral

El diseño curricular se basa en un enfoque de educación centrada en el estudiante y un modelo de formación por competencias. El plan de estudios contempla una carga horaria total de 3.610 horas, distribuidas en 10 semestres, y 293 créditos académicos, incluyendo cuatro orientaciones mediante la selección de asignaturas optativas: Aprovechamientos Hidroeléctricos, Energías Renovable, Petróleo y Gas, y Energía Nuclear.

Los aspirantes deberán cumplir con el curso vocacional, el curso de ingreso y la ambientación universitaria definidos por la Facultad de Ingeniería.

Los estudiantes van a adquirir conocimientos sólidos en matemática, física y programación, pero también se profundizará la formación en tecnologías específicas de energías fósiles, nuclear, solar, eólica, biomasa e hidráulica. Además, la carrera incluye la gestión ambiental, economía de la energía, legislación y el aprendizaje obligatorio del idioma inglés técnico, asegurando que los egresados puedan actuar en un mercado laboral globalizado.

A nivel regional y nacional, la propuesta cobra especial relevancia debido a la necesidad de incrementar las fuentes de energía renovables, pero también al crecimiento de los hidrocarburos no convencionales y el avance de proyectos nucleares. La Facultad de Ingeniería capitaliza décadas de experiencia en áreas de energía eléctrica, mecánica, nuclear y química, para ofrecer una nueva formación que siga contribuyendo al desarrollo socio-productivo de Mendoza y el país.

Perfil profesional y aplicaciones en el campo laboral

El perfil del ingeniero/a en Energía de la UNCuyo estará definido su capacidad para diseñar, proyectar, planificar y optimizar sistemas de generación, transporte, almacenamiento y uso eficiente de la energía en todas sus formas. El futuro profesional estará formado para trabajar tanto en recursos convencionales como renovables, aplicando herramientas de modelado numérico para la toma de decisiones técnicas basadas en evidencia.

Uno de los aspectos innovadores de esta nueva propuesta, es la inclusión del título intermedio de Analista Científico/a de Datos, que se otorga al aprobar los primeros tres cuatrimestres. Esta titulación de pregrado proporciona las bases fundamentales en informática y análisis de grandes volúmenes de información, permitiendo al estudiante insertarse tempranamente en el ámbito laboral en un rol de alta demanda antes de completar su formación de grado.

El horizonte laboral es amplio, abarcando organismos públicos, empresas privadas, instituciones científicas y organizaciones de la sociedad civil. Los graduados podrán desempeñarse en la dirección de centrales de generación, la gestión de redes inteligentes (smart grids), la realización de auditorías energéticas industriales y el desarrollo de tecnologías emergentes como el hidrógeno verde.

La formación práctica es un pilar central, garantizada a través de Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) y un Proyecto Integrador, donde los estudiantes resuelven problemas reales del sector. Además, la internacionalización del currículum permitirá convenios de movilidad y doble titulación con universidades extranjeras, enriqueciendo la perspectiva global de los futuros ingenieros.