¿Vaca Muerta, un gigante dormido? Qué dice el informe de Baker Institute

Vaca Muerta contiene la segunda reserva de gas y la cuarta reserva de petróleo no convencional más grandes del mundo. Sin embargo, los cambios constantes en la política y en la situación económica del país son un condicionante para las inversiones extrajeras, según indicó un informe realizado por el centro de investigación estadounidense Baker Institute.

En el informe Energy Insights 2025, varios expertos analizaron la situación de Vaca Muerta en Argentina, coincidiendo en dos factores: la cuenca tiene un enorme potencial para poner al país en el mapa del sector, pero se encuentra limitada por la incertidumbre por los constantes cambios políticos y una macroeconomía inestable.

En el estudio «¿Puede Latinoamérica convertirse en un actor relevante en el mercado mundial de GNL?», Francisco Monaldi, consideró a la Cuenca Neuquina un gigante dormido.

«Si Vaca Muerta estuviera en Texas, no cabe duda de que estaría totalmente desarrollada y posiblemente lograría ser tan importante como Permian Basin», afirmó, refiriéndose a la cuenca shale más grande de EE. UU. máximo exportador de petróleo a nivel mundial.

El potencial de Vaca Muerta está claro: actualmente está alcanzando niveles de producción comparables con los del no convencional estadounidense. Pero además, a comparación de lo que sucede en países como China o Colombia, el fracking en la región «tiene un impacto ambiental limitado» aseguró.

Según Monaldi, Argentina tuvo históricamente varias trabas que limitaron el desarrollo de la industria de hidrocarburos, y que incluso han llevado a que el sector decaiga durante las últimas dos décadas.

Entre los motivos principales mencionó la «inestabilidad macroeconómica, los controles cambiarios y de exportación, los subsidios en la energía y los límites máximos de precios, así como un historial de incumplimiento de contratos».

Por estos motivos es que aseguró que las medidas realizadas por el gobierno actual priorizan desarrollar el sector enérgico al priorizar la estabilización macroeconómica, levantar los controles cambiarios y exportaciones, reducir los subsidios, e incentivar los contratos a largo plazo, así como la ley del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

También diferenció la situación de los hidrocarburos convencionales de los no convencionales, cuyas inversiones han crecido en los últimos cuatro años. «El shale presenta menos riesgos que la producción de petróleo convencional, con elevados costes irrecuperables» explicó.

Debido a las características del shale, si este se detuviera, la producción colapsaría en cuestión de meses, según explica el analista. Eso limita los riesgos de inversión y permite realizar grandes inversiones con rápidos resultados.

«Optimismo cauteloso» sobre el Gas Licuado Natural

Los grandes proyectos del Gas Licuado Natural (GNL) en tierra firme son demasiado arriesgados y difíciles de financiar en nuestro país. Esto se debe a los altos costes que implican los riesgos sobre el terreno, sumado a los cambios políticos constantes que dificultan el escenario para cualquier proyecto de GNL, que cuentan una vida útil de entre 20 a 30 años.

Como respuesta, se comenzó a recurrir a la compra o al alquiler de barcos fábrica de GNL -o barcos licuefactores- que tienen costes irrecuperables más bajos y menores riegos sobre el terreno. Además, pueden trasladarse con mayor rapidez en caso de que cambien las condiciones de inversión.

El informe asegura que hay un «optimismo cauteloso» sobre los proyectos de GNL en Argentina, ya que podrían fracasar en caso de que no disminuyan los riegos políticos en el país. Sin embargo, a largo plazo podrían ser muy viables en un escenario de alta demanda mundial de GNL, especialmente desde Asia.

Un equilibrio que depende de la inversión extranjera

Según afirma otro estudio incluido en el informe, «La primera prueba electoral de Javier Milei y las implicaciones para la Vaca Muerta de Argentina», escrito por Mark P. Jones, la inversión extranjera está condicionada según quien gobierna el país y cuáles son sus medidas con respecto al sector energético y económico.

Consecuentemente, el analista aseguró que las reformas económicas de la gestión de Milei fueron «bien recibidas por el sector energético». Sin embargo, las inversiones a mediano y largo plazo se han visto frenadas debido a la incertidumbre en el extranjero acerca de cuál será el rumbo político de Argentina después de 2027, cuando se celebren unas nuevas elecciones presidenciales.

En el marco de las elecciones pasadas de octubre, a pesar de los exitosos resultados para el oficialismo, este había visto con incertidumbre sus posibilidades de ganar debido a escándalos públicos como los audios filtrados de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde presuntamente había afirmado la existencia de un circuito de coimas que involucraron directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Esto explica el esfuerzo que realizó el gobierno en aquel entonces -con ayuda de la administración de Trump, señaló el mismo analista- en mantener la inflación y el dólar lo más bajos posibles, antes de las elecciones legislativas nacionales de octubre, donde a pesar del complicado escenario logró imponerse en 16 provincias.

Estas medidas se respaldan también en que el gobierno es consciente de que «este equilibrio es insostenible sin un aumento significativo de la inversión extranjera» aseguró el artículo.