Menos consumo de energía: sigue la caída de la demanda en Argentina en el último año

El retroceso se debe principalmente a la baja del promedio de las temperaturas. (Foto: archivo).

El consumo de energía en Argentina sigue en retroceso, acorde a la tendencia de los últimos meses. En el registro de noviembre de 2025, la demanda en todo el país fue de 10.712 gigavatios por hora (GWh), lo que implica la caída del 3,2% respecto a un año atrás. Es el nivel más bajo de ese mes desde 2021, según el último informe de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec) en base a datos de Cammesa.

Mientras que la demanda en Argentina durante noviembre fue de 10.712 GWh, en el mismo mes de 2024 había sido de 11.064 GWh. Por otro lado, la demanda respecto a octubre (10.585 GWh) sí implicó un crecimiento mensual del 1,2%, pero sin ser suficiente para compensar la caída interanual.

Este retroceso se debe principalmente un leve descenso del promedio de las temperaturas durante el ciclo. Hubo bajas en todos los sectores, tanto residencial como comercial e industrial.

La demanda residencial -en los hogares- representó la mayor parte del total con un 43%, y con una baja interanual del 2,8%. En los comercios estuvo el 28% de la demanda, con una caída del 6,5%. Por último, la demanda industrial fue del 29%, con una reducción del 0,4%.

Según reveló el informe, se registró una caída interanual del consumo de energía en 16 provincias, entre las que destacaron Misiones (-33%), Formosa (-12%), Chaco (-11%), Corrientes (-10%), Santa Fe (-5%) y Mendoza (-4%). En cambio, se notó un aumento en la demanda energética en 11 provincias, lideradas por Santa Cruz (13%), Chubut (10%), Neuquén (9%) y Santiago del Estero (6%).

Qué sectores aportaron más a la generación eléctrica

En cuanto a la generación eléctrica del país durante noviembre, la generación térmica -carbón, combustibles líquidos o gas natural- sigue siendo la predominante al aportar el 54,2% del total. Le sigue la generación de las centrales hidroeléctricas, con un 25,3%.

En tercer lugar están las energías renovables, que aportan actualmente el 21,1% del total. Por último, se encuentra la generación proveniente de las centrales nucleares, con un 8,5%.