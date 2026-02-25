Minerales con sello verde: Piedra Grande da un giro a su producción de la mano de PCR

Piedra Grande, compañía argentina líder en la producción y comercialización de minerales industriales firmó un acuerdo con PCR para el suministro de energía renovable destinada a sus tres centros operativos: Mercedes, Patagonia y NOA. El contrato, con una vigencia de cinco años, contempla el suministro de energía limpia de origen renovable, que permitirá abastecer una parte significativa del consumo energético de las plantas industriales de Piedra Grande.

Piedra Grande S.A. es una compañía argentina líder en la producción y comercialización de minerales industriales, con más de 75 años de trayectoria impulsando el desarrollo de los recursos minerales del país. Se especializa en la producción, molienda y comercialización de caolines, arcillas, feldespatos y cuarzo, abasteciendo al mercado local e internacional.

Sus productos son la materia prima que abastece el proceso productivo de diversas industrias como cerámica, construcción, pinturería, fundición, plástico y caucho. Opera con yacimientos y plantas ubicados estratégicamente en San Luis, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Buenos Aires, para facilitar el abastecimiento integral del país; además, están ubicados cerca de Punta Quilla, en donde gestionan la logística de exportación.

La energía será provista desde los parques eólicos Mataco III y Vivoratá, ubicados en la provincia de Buenos Aires y operados por PCR.

Ariel Costanzo, director de Energías Renovables de PCR, destacó: “Este acuerdo con Piedra Grande refuerza el camino de crecimiento que venimos desarrollando en PCR como proveedores de energía renovable para el sector corporativo. Nos permite seguir demostrando que es posible ser competitivos y, al mismo tiempo, acompañar a las empresas en la transición hacia un modelo energético más sostenible”.

Por su parte, PCR es una empresa de capitales argentinos con más de 100 años de trayectoria en el país, especializada en petróleo & gas, energías renovables y cemento. Es la compañía privada más antigua de la industria petrolera argentina, el principal fabricante de cemento en la región patagónica, y uno de los líderes en la generación de energía renovable, operando actualmente cuatro complejos de parques eólicos con una potencia total de 545 MW ubicados en las provincias de Santa Cruz, Buenos Aires y San Luis.

En su división cemento, la compañía cuenta con 2 plantas de producción de cemento en Comodoro Rivadavia, Chubut y Pico Truncado, Santa Cruz con una capacidad instalada de 800 mil toneladas por año. Finalmente, en su división de petróleo y gas registra operaciones en la Argentina en las provincias de La Pampa y Mendoza y cuenta con seis áreas de exploración y explotación en Ecuador con una producción neta de 20.878 barriles equivalente de petróleo por día. Desde 2022 también se encuentra desarrollando proyectos de inversión en energía en Estados Unidos.

Por su parte, Leonardo Bevilacqua, Gerente General de Piedra Grande, remarcó: “En Piedra Grande entendemos que el mundo es nuestra casa, y trabajamos cada día para que nuestra producción genere el menor impacto posible”.

Este acuerdo se enmarca en el compromiso de Piedra Grande con la sustentabilidad y la responsabilidad ambiental, y refuerza a su vez la estrategia de PCR de acompañar a empresas del sector industrial en su transición hacia modelos de producción más sostenibles.