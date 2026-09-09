Petróleo de Vaca Muerta: Oldelval completó la soldadura en línea regular de un oleoducto clave

Duplicar Norte abarca un tendido de 207 kilómetros de extensión y 24 pulgadas de diámetro. Foto: gentileza.

Oleoductos del Valle S.A. (Oldelval) anunció la realización de uno de los principales avances constructivos del Proyecto Duplicar Norte, tras finalizar la soldadura en línea regular del nuevo oleoducto a lo largo de sus 207 kilómetros de extensión.

Según indicó la compañía, la concreción de esta etapa representa un paso fundamental en el avance del proyecto, tanto por su complejidad técnica y la magnitud de los recursos involucrados como por su relevancia dentro del cronograma general de la obra.

Para lograr este paso, se ejecutaron cerca de 7.410 juntas en la Planta de Doble Junta y aproximadamente 9.840 mediante soldadura semiautomática en línea regular.

Duplicar Norte contempla alrededor de 17.250 juntas soldadas en total, considerando también las correspondientes a cierres metálicos, cruces y empalmes que continúan en ejecución.

La finalización de la soldadura en línea permite que la iniciativa avance hacia las próximas etapas de construcción de una obra estratégica, con el objetivo de ampliar la capacidad de transporte de crudo y acompañar el crecimiento sostenido de la producción de Vaca Muerta.

Cuál es el recorrido de Duplicar Norte

La iniciativa abarca un tendido de 207 kilómetros de extensión y 24 pulgadas de diámetro que unirá la estación de bombeo Auca Mahuida, en la provincia de Neuquén, con la cabecera de Allen, en Río Negro.

De ese recorrido, cerca de 146 kilómetros atraviesan territorio rionegrino entre las estaciones de bombeo Crucero Catriel y Allen, con un fuerte despliegue de obra que trajo trabajo, contratación de servicios y movimiento económico en el noroeste rionegrino.

Una vez operativo, el ducto permitirá evacuar el crudo del hub norte de la Cuenca Neuquina e integrarse tanto al sistema troncal de Oldelval como al proyecto exportador Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

La primera etapa está proyectada para entrar en funcionamiento hacia fines de 2026, con una capacidad de transporte de 220.000 barriles diarios. Luego, el sistema prevé incrementar progresivamente su capacidad hasta alcanzar los 500.000 barriles por día durante 2027.