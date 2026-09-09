CGC puso en marcha su propio perforador para sostener un plan de 31 nuevos pozos en Santa Cruz

La Compañía General de Combustibles (CGC) incorporó el equipo de perforación CGC-001 a su operación en Santa Cruz, una nueva unidad tecnológica propia que será destinada al desarrollo de la actividad convencional en el flanco norte de la provincia, dentro de la Cuenca del Golfo San Jorge.

El equipo fue puesto en funcionamiento en el Yacimiento Tres Picos de Cañadón León, en una recorrida de la que participaron el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal; el ministro de Energía y Minería de la Provincia, Jaime Álvarez; el presidente y CEO de CGC, Hugo Eurnekian; y el secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, José Llugdar.

La nueva unidad es un Helmerich & Payne (H&P) Flex Rig 4M de 1.000 HP, con capacidad para perforar hasta aproximadamente 3.050 metros de profundidad. Se estima que su puesta en funcionamiento generará alrededor de 100 puestos de trabajo directos e indirectos, vinculados a las distintas tareas y servicios asociados a la actividad de perforación.

El CGC-001 cuenta con un sistema eléctrico VFD, Top Drive, bombas de 1.150 HP y un sistema BOP de 11 pulgadas y 3.000 psi. Además, su diseño Flex Rig permite una movilización más eficiente, con aproximadamente 36 cargas para su traslado y sin necesidad de grúa para el montaje, lo que favorece una rápida puesta en funcionamiento.

La puesta en funcionamiento del equipo se enmarca en los compromisos de inversión correspondientes al segundo subperíodo 2025-2027, asumidos por CGC en el marco de la prórroga de las concesiones hidrocarburíferas aprobada por Santa Cruz.

Para ese período está previsto un programa de 31 nuevas perforaciones entre 2026 y 2027, con nueve pozos proyectados para lo que resta de 2026 y otros 22 durante el próximo año.

Qué se dijo durante la recorrida

Durante la recorrida, el gobernador Claudio Vidal destacó la importancia de contar con la torre en el Yacimiento Tres Picos de Cañadón León porque «es una señal de reactivación de la actividad«.

En ese sentido aseguró que «es muy difícil hoy competir contra Vaca Muerta que es el no convencional más importante del país» por lo que «generar esta señal acá tiene que ver con el trabajo en equipo, con responsabilidad y con coraje que es lo que hay que tener cuando se toman decisiones tan importantes como esta».

Luego precisó que este equipo que comenzará a perforar en Santa Cruz «va a generar no solamente puestos de trabajos sino además significará más producción y regalías para la provincia».

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó la puesta en marcha del equipo de perforación. Foto: gentileza.

Por su parte, Llugdar señaló que la actividad, además de involucrar al personal que trabaja directamente en el equipo, también incluye a las compañías de servicios, transporte y provisión de materiales.

«Aquí no solamente va a trabajar la gente que tiene que ver con el equipo. Hay compañías de servicios, compañías que transportan los caños y gente que produce esos caños», explicó el dirigente sindical. Asimismo, destacó que ya se encuentran disponibles los materiales necesarios para avanzar con los trabajos de entubación de los pozos.

Finalmente, celebró el regreso de la actividad perforadora y sostuvo que representa una señal positiva para toda la cadena productiva y laboral vinculada al petróleo. «Estamos felices de que realmente hoy nuevamente aquí, en la provincia de Santa Cruz, se vuelva a perforar», afirmó.

En la misma línea, Eurnekian destacó el carácter estratégico de la incorporación. El presidente y CEO de CGC señaló que volver a perforar constituye una señal de futuro y de proyección para la actividad hidrocarburífera de la provincia.

«Vemos futuro, vemos proyección, vemos que hay cosas para hacer, para seguir invirtiendo y para crecer», sostuvo. En ese sentido, recordó que, cuando la compañía comenzó a operar en Santa Cruz hace más de una década, no imaginaban incorporar un equipo de perforación como propiedad e integrarlo a su propia operación.

El directivo sostuvo que la decisión implica sostener la actividad en el tiempo. «La decisión de incorporar un equipo de perforación significa la decisión de perforar de manera continua, al menos con este equipo», afirmó, y definió la incorporación como «una decisión de largo plazo, porque confiamos en la provincia, confiamos en todo lo que estamos acá, porque nada de esto se hace solo».

Por último, el ministro Jaime Álvarez destacó que la incorporación del equipo forma parte de los compromisos asumidos tras la adquisición de las áreas que pertenecían a Sinopec por parte de CGC. «Para CGC contar con un equipo de este tipo, con personal idóneo, que el personal santacruceño es de primer nivel, el equipo de Torre Santacruceño, va a ser un equipo que trabajará en forma muy eficiente», aseguró.

Y agregó «la provincia de Santa Cruz, como autoridad de aplicación, la empresa como operadora, los trabajadores, el sindicato que deben acompañar esta tarea, todos tenemos que ser eficientes para lograr que los yacimientos maduros sean eficientes, sean viables, producir petróleo sea viable».

Según Álvarez, las nuevas perforaciones permitirán extender la vida productiva de los campos, mientras que en una etapa posterior deberán sumarse proyectos de recuperación secundaria y terciaria para incrementar y sostener la producción.

Las áreas y los compromisos de inversión

El programa tiene como antecedente la Ley Provincial N.º 3771, sancionada en diciembre de 2021, mediante la cual Santa Cruz aprobó por diez años la prórroga de las concesiones hidrocarburíferas comprendidas originalmente en el acuerdo con Sinopec Argentina Exploration and Production Inc., posteriormente adquirida por CGC.

La extensión fijó nuevos plazos de explotación, con vencimientos escalonados entre 2035 y 2037, además de compromisos de inversión para los distintos períodos.

Las áreas comprendidas incluyen Cañadón León, Meseta Espinosa, Tres Picos, Las Heras, Piedra Clavada, Cañadón Seco, Cerro Wenceslao, El Cordón, Sur Piedra Clavada y El Huemul-Koluel Kaike.

Actualmente, los compromisos correspondientes al segundo sub-período se encuentran en ejecución y son objeto de seguimiento por parte del Ministerio de Energía y Minería, en su carácter de autoridad de aplicación de la actividad hidrocarburífera provincial.