Minería en Los Menucos: Río Negro realizó inspecciones ambientales en canteras y plantas de procesamiento de piedra laja

La piedra laja es considerado un recurso estratégico, cuyo principal centro de extracción se encuentra en Los Menucos. Foto: gobierno de Río Negro.

Durante mayo, el gobierno de Río Negro realizó una serie de inspecciones ambientales en canteras y plantas de procesamiento de piedra laja de Los Menucos, la que considera como una de las actividades mineras más importantes para la economía de la Región Sur y la matriz productiva provincial.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático llevó adelante los controles en las canteras ubicadas en el denominado Lote 77, a unos siete kilómetros al oeste de la localidad, y en las plantas de corte emplazadas al norte del ejido urbano.

El objetivo de las tareas fue verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y acompañar a los productores en la mejora continua de sus prácticas de trabajo, según indicó la Provincia.

Cómo se realizaron las inspecciones en Los Menucos

Durante las inspecciones, el equipo técnico evaluó la metodología que se utilizó en las explotaciones, los posibles impactos ambientales asociados a la actividad, la gestión de residuos y el cumplimiento de los requisitos ambientales y administrativos establecidos por la Ley Provincial N° 3266.

Asimismo, se destacó el trabajo en conjunto a los productores para promover la regularización de las declaraciones juradas ambientales y la presentación de los correspondientes estudios de impacto ambiental.

Se resaltó el trabajo con productores para la regularización de las declaraciones juradas ambientales y la presentación de los estudios de impacto ambiental. Foto: gobierno de Río Negro.

Las acciones forman parte de las tareas periódicas de fiscalización que se llevan adelante con el fin de fortalecer la gestión ambiental del sector minero, promoviendo un desarrollo productivo responsable y sostenible, según la Secretaría.

Actualmente, cerca del 80% de las canteras de piedra laja de Los Menucos cuentan con declaraciones juradas ambientales vigentes, lo que refleja avances significativos en el cumplimiento de las obligaciones ambientales y en la incorporación de buenas prácticas por parte de los productores.



La piedra laja es considerado por la Provincia como un recurso estratégico, y tiene en Los Menucos su principal centro de extracción. Por ello, el fortalecimiento de los controles ambientales y el acompañamiento técnico al sector son resaltados como fundamentales para garantizar el equilibrio entre el desarrollo económico local y la protección del ambiente.