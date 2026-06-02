De YPF a Shell: cuáles son las petroleras que dominan la actividad shale en Vaca Muerta en 2026 

La actividad en Vaca Muerta cerró mayo con un firme repunte del 6,4% al alcanzar las 2.484 etapas de fractura shale, consolidando un escenario de alta producción donde las principales petroleras aceleran la marcha. Según el último informe sectorial difundido por Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage, la industria hidrocarburífera recuperó terreno frente a las 2.335 etapas registradas en abril.

Con este desempeño, el acumulado de 2026 llegó a las 12.198 etapas de fractura shale en los primeros cinco meses del año, manteniendo el elevado nivel de actividad que caracteriza a la principal formación no convencional del país.

Entre enero y mayo se realizaron 12.198 etapas de fractura en la formación neuquina, un 16,2% más que en igual período de 2025, dónde el máximo histórico de mayo alcanzó las 2.588 fracturas .

El dato de mayo implicó una recuperación respecto del mes previo y permitió volver a acercarse a las 2.500 etapas mensuales, luego de la baja observada en abril tras el fuerte nivel de actividad registrado durante marzo.

2.484 etapas de fractura en VM en Mayo.12.198 acumuladas en 2026. YPF 50% de la actividad. Gráfico gentileza NCS Multistage, Luciano Fucello.

Los registros difundidos por Fucello muestran además que YPF volvió a concentrar cerca del 50% de la actividad de fractura desarrollada en Vaca Muerta durante el año. En términos acumulados, la petrolera bajo control estatal alcanzó 5.673 etapas entre enero y mayo, sobre un total de 12.198 registradas en la formación. El volumen representa cerca del 46,5% de toda la actividad shale realizada en el período.

Detrás de YPF se ubicó Vista, con 1.380 etapas acumuladas en los primeros cinco meses del año. Más atrás aparecen Pluspetrol, con 1.354 etapas; Tecpetrol, con 793; Pan American Energy, con 783; y Shell, con 577.

Los datos muestran una fuerte concentración de la actividad en un reducido grupo de operadoras, que explican la mayor parte de las tareas de completación realizadas en la formación neuquina.

La evolución de las fracturas es uno de los indicadores más utilizados por la industria para seguir el ritmo de desarrollo de los proyectos no convencionales, ya que refleja la puesta en producción de nuevos pozos y el avance de los planes de inversión de las compañías.

Con 12.198 etapas acumuladas entre enero y mayo y una nueva mejora mensual en mayo, Vaca Muerta mantuvo un alto nivel de actividad durante el inicio de 2026, con YPF como principal impulsora de los trabajos de fractura en la formación. En abril, la industria hidrocarburífera registró 2.335 etapas de fractura, manteniendo un promedio diario superior a las 77 etapas diarias. Aunque no supera a los niveles históricos de marzo, mantiene la tendencia alcista de este año.



