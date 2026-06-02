Chevron apuesta por Vaca Muerta: presentó un RIGI por US$ 13.800 millones para El Trapial

La inversión proyectada reafirma el protagonismo de la formación neuquina en la expansión de la producción de hidrocarburos. Foto archivo.

Chevron dio un nuevo paso en su estrategia de crecimiento en Argentina al presentar una solicitud de adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar un proyecto de petróleo no convencional en el área de El Trapial. La compañía estimó que la inversión alcanzará los US$ 13.800 millones.

La iniciativa, que todavía requiere la aprobación oficial, se enmarca en la expansión de la actividad en Vaca Muerta y representa una de las mayores inversiones anunciadas para el sector energético en los últimos años.

Desde la empresa destacaron los cambios impulsados por el Gobierno nacional para fomentar el desarrollo de los recursos energéticos del país. En ese sentido, señalaron que herramientas como el RIGI aportan previsibilidad regulatoria y favorecen la planificación de inversiones de largo plazo.

Chevron mantiene una presencia histórica en Vaca Muerta. En 2013 fue una de las primeras grandes petroleras internacionales en apostar por la formación, junto con YPF, a través del desarrollo del bloque Loma Campana. Actualmente continúa operando en el país junto a otras multinacionales del sector, como TotalEnergies y Shell.

La magnitud de la inversión ya había sido anticipada semanas atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien mencionó que la compañía analizaba un desembolso superior a los US$ 10.000 millones para proyectos en la zona de Rincón de los Sauces.

El interés de Chevron por ampliar su presencia en Argentina también quedó reflejado en declaraciones La empresa ha destacado el potencial geológico del país y valoró las medidas orientadas a mejorar las condiciones para la inversión en la industria.

La presentación fue posible luego de que el Gobierno extendiera los beneficios del RIGI a proyectos de exploración y producción de petróleo y gas, un segmento que inicialmente no había sido contemplado dentro del esquema. El nuevo marco reemplaza en la práctica al denominado “decreto Chevron”, implementado en 2013 para incentivar las inversiones en Vaca Muerta y cuya aplicación quedó recientemente limitada para nuevos proyectos.

Desafíos y oportunidades

La country manager de Argentina de Chevron, Ana Simonato, fue una de las expositoras destacadas de las 13° Jornadas de Energía del Diario RÍO NEGRO, que se desarrollaron en Neuquén durante mayo. Durante su participación, repasó los desafíos y oportunidades que enfrenta la compañía en el país, con foco en la mejora de la eficiencia operativa y la competitividad de sus desarrollos en Vaca Muerta.

Simonato sostuvo que la firma proyecta para el próximo año una mejora sustancial en sus procesos locales, con el objetivo dereducir la brecha de costos entre las operaciones en Argentina y la cuenca de Permian, considerada uno de los principales referentes de productividad en la industria hidrocarburífera de Estados Unidos.

Según remarcó, el foco principal de la compañía está puesto en sostener operaciones competitivas a largo plazo, en un escenario donde la previsibilidad y los marcos regulatorios resultan claves para atraer inversiones internacionales.