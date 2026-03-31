Minería en Santa Cruz: avanzan tras los pasos del oro, la plata y ahora las tierras raras

Desde la Sociedad de Fomento Minero de Santa Cruz Sociedad del Estado (FoMiCruz), se inició una nueva campaña de perforaciones en el yacimiento San Agustín. El mismo está ubicado en el Macizo del Deseado, con el objetivo de avanzar en la exploración de oro y plata.

El operativo cubre cerca de 6.000 hectáreas y procura consolidar información geológica de cara al receso invernal, mientras el Directorio evalúa ampliar la búsqueda hacia minerales considerados estratégicos, como el uranio y las tierras raras.

La iniciativa será desarrollada con equipamiento propio y tecnología de conectividad satelital. Se busca identificar y validar zonas con potencial metalífero dentro del área asignada.

Desde el Directorio de la empresa, Fernanda Pacheco, señaló que el proyecto atraviesa una etapa relevante tras varios años de mapeo superficial. Según resaltó la geóloga, “la empresa trabaja con equipos, maquinarias y logística propias, incluido un campamento móvil destinado a las tareas de campo”.

“Esta estructura permite generar información geológica de alto valor sin depender exclusivamente de aportes externos, fortaleciendo la capacidad técnica de la provincia”, aseguró en una entrevista con LU14 Radio Provincia.

Además, desde FoMiCruz, anunciaron el interés por las tierras raras, asociadas a industrias como la de telefonía móvil, y la presencia de anomalías en sectores como Meseta Sirven, que podrían orientar futuras evaluaciones.

Las tierras raras abarcan un grupo de minerales que son indispensables para la fabricación de muchos dispositivos electronicos de uso cotidiano, así como para las energías renovables. La escasez de depósitos rentables y el enorme dominio de China en el rubro son catalizadores de tensiones en el plano internacional.

Santa Cruz presenta condiciones geológicas favorables para estos segmentos, con antecedentes de minerales críticos en áreas como Caballo Blanco, donde se identificó uranio a baja profundidad. La planificación para 2026 incorpora líneas de trabajo vinculadas al mercado global de energía y tecnología, donde el uranio y las tierras raras tienen un rol creciente.