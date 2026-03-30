Phoenix Global Resources pedirá entrar al RIGI para invertir 6.000 millones de dólares en Vaca Muerta

Phoenix Global Resources, la petrolera con activos en Vaca Muerta y que tiene el respaldo de Mercuria Energy Group, pedirá en los próximas semanas entrar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para canalizar inversiones por 6.000 millones de dólares en la formación de shale, en busca de lograr un salto en su producción a 80.000 barriles en 2030.

En una entrevista con el agencia económica Blomberg publicada hoy, el rionegrino y exvicepresidente de YPF, Pablo Bizzotto, actual CEO de Phoenix, precisó que el monto se destinará a desarrollar áreas en el flanco este de Vaca Muerta y en un nuevo activo que está cerca de adquirir la empresa. Esa quinta área está en Neuquén y según se pudo saber se está negociando la concesión con el gobierno de Rolando Figueroa.

El pedido de adhesión al Rigi, según pudo precisar Diario RÍO NEGRO es por cinco áreas: en Neuquén Phoenix tiene Mata Mora Norte y Mata Mora Sur, y en Río Negro Confluencia Sur y Norte, y por la quinta área que están negociando, que es la razón por la cual está demorando su presentación en el programa de incentivos.

Phoenix apunta a un crecimiento de 260% hasta el 2030

La apuesta de Phoenix y Mercuria pretende un crecimiento del 260% para finales de la década, partiendo de sus actuales 22.000 barriles diarios y llegando a 80.000 en 2030.

La cifra que planea invertir la petrolera será destinada tanto a la perforación de nuevos pozos como al desarrollo de plantas de tratamiento de depuración del crudo para su posterior transporte el oleoductos como el de Oldeval o el VMOS que se está construyendo hacia Punta Colorada.

La decisión de invertir esta cifra en Vaca Muerta tomó impulso con la decisión del presidente Javier Milei de incluir la perforación petrolífera en el programa de incentivos a inversores. “Lo que hace el RIGI es virtualmente trasladarte a un país desarrollado en tu activo”, dijo Bizzotto.

«Obviamente hay una ventaja financiera y económica que mejora la rentabilidad. Pero para mí es mucho más fuerte el mensaje de que no van a cambiar las reglas del juego«, declaró el CEO a Bloomberg.

Un pozo récord en Río Negro

Phoenix Phoenix es la empresa que está corriendo la frontera de Vaca Muerta al este, hacia Río Negro, donde se creía que no se podía obtener producción rentable

Y justamente esta empresa tiene uno de los pozos con mayor productividad de toda la formación, en el área Confluencia Sur, justo frente a San Patricio del Chañar pero del lado rionegrino y en el cual a fines de octubre del año pasado se puso en producción el segundo pad (grupo) de pozos con destino a Vaca Muerta.

De los cuatro pozos que se realizaron, el x-3 está aportando unos 2.700 barriles de petróleo por día, un nivel que está en la cima de la producción de todos los pozos de Vaca Muerta.