Guerra Rusia-Ucrania: el fantasma de nuevas sanciones hizo saltar el petróleo hasta los 138 dólares

El precio del petróleo volvió a dispararse ante los rumores de nuevas sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania. Esta mañana, el Brent que es la referencia para Argentina, cotizaba en torno a los 126 dólares en el mercado de futuros de Londres tras haber tocado anoche los 138, cerca del máximo desde 2008.

El precio del barril de Brent para entrega en mayo se situaba en 126,47 dólares, un 7 % más que al cierre de la sesión del viernes, un destacado descenso de los 138 de la noche del domingo.

Desde el 24 de febrero, cuando Rusia inició el conflicto, el crudo del mar del Norte ha escalado más de un 34 % y actualmente se aproxima a sus máximos históricos, por encima de los 146 dólares, alcanzados a principios de julio de 2008.

Esta nueva subida del Brent se produce después de que Estados Unidos dijera este fin de semana que analiza con la Unión Europea (UE) prohibir la importación de petróleo procedente de Rusia, en otro intento por asfixiar la economía rusa en represalia por la guerra en Ucrania.

También ha influido que el Gobierno ruso ha planteado a EE.UU. «exigencias de última hora» en el «casi finalizado acuerdo nuclear con Irán«, apunta el analista Jeffrey Halley de la plataforma digital de inversiones OANDA.

Halley señala además que tampoco hay «mucha capacidad» dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus socios para aumentar su producción de manera inmediata, aunque sí tendrían potencial para bombear Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.

Este analista advierte de que la subida de los precios, debida en parte a la dependencia de muchos países del petróleo ruso, relegará a un segundo plano de momento «la transición energética» hacia fuentes renovables y, a corto plazo, tendrá que promoverse más, dice, «la energía nuclear, el carbón, el shale y el gas».

Dependencia del gas ruso

La Agencia Internacional de la Energía (AIE), con sede en París, afirma por su parte que «el ataque de Rusia a Ucrania ha puesto de relieve la dependencia de Europa del gas natural ruso«.

Rusia representó alrededor del 45 % de las importaciones de gas de la UE en 2021 y casi el 40 % de su consumo total de gas.

La AIE ha propuesto un plan para reducir esta dependencia en los próximos meses, que incluye «recurrir más a los proveedores de gas no rusos; diversificar hacia otras fuentes de energía y acelerar los esfuerzos para proporcionar a los consumidores, las empresas y la industria los medios para utilizar alternativas limpias y eficientes para gas natural».

El repunte del petróleo a nivel internacional ha tenido efecto en los mercados de valores y «aplastó» en las últimas horas a los mercados asiáticos, cuyos inversores entraron en pánico dado que la mayor parte de Asia es una gran importadora neta de energía, señala Halley.

Acercamiento a Venezuela

Una delegación de alto nivel del Gobierno de EE.UU. viajó el sábado a Caracas con la intención de proponer a Nicolás Maduro un acuerdo económico para suplir parte del petróleo ruso. La información, sin confirmación oficial, fue publicada por el diario The New York Times.

La iniciativa contemplaría la introducción de medidas para relajar las sanciones internacionales a Venezuela, dando a Caracas, además, opciones para recuperar su producción petrolera en un contexto global de volatilidad y precios récord. El gobierno norteamericano busca cercar los apoyos que hoy mantiene Putin.

Con información de agencias.-