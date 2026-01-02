Neuquén amplía el acceso al gas en el interior y refuerza el desarrollo de más de 20 localidades

Las obras de gas impulsadas por HIDENESA alcanzan a localidades del Alto Neuquén y otros puntos del interior provincial, con nuevas redes, más usuarios conectados y cobertura de garrafas sociales.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén avanzó durante el último período en una serie de obras estratégicas que consolidan el acceso al gas en el interior provincial y refuerzan una política pública orientada a la equidad territorial. A través de la empresa Hidrocarburos del Neuquén S.A. (Hidenesa), se garantizó la prestación de gas natural y gas licuado de petróleo (GLP) en más de 20 localidades donde no existen condiciones económicas para la operación de distribuidores regionales.

“Hidenesa ha tenido un rol clave para garantizar el acceso a la energía, acompañando el desarrollo productivo y social, fortaleciendo el arraigo de las comunidades y contribuyendo a desalentar los procesos de migración interna”, destacó el presidente de la empresa, Raúl Tojo.

Entre las obras más relevantes se encuentra el Ramal Zona Norte, un proyecto integral de suministro de gas natural que ya beneficia a más de 1.450 habitantes de la región del Alto Neuquén. La primera etapa se encuentra finalizada y permitió la llegada del servicio a localidades como Los Guañacos, Bella Vista, Los Carrizos, Paraje Lileo, Cayanta, Los Miches, Las Ovejas y la comunidad Antiñir Pilquiñan, donde se ejecutaron más de 11.000 metros de red.

Además, el proyecto incorporó instituciones educativas y parajes rurales, entre ellos la Escuela N° 297, Los Chacayes, Tierras Blancas, Camalón, Manzano Amargo, Pichi Neuquén y Varvarco. La finalización total del ramal está prevista para fin de año, con la expectativa de sumar nuevos usuarios y ampliar la cobertura en distintas localidades.

En paralelo, Hidenesa sostuvo un trabajo articulado con los municipios para la extensión de redes de gas, una modalidad que permitió optimizar recursos y reducir costos. Como resultado, durante el último año se incorporaron 250 nuevos usuarios y se construyeron 8.800 metros lineales de red en localidades como Andacollo, Buta Ranquil, Villa Pehuenia, Bajada del Agrio, Taquimilán, Loncopué, Huinganco y Varvarco.

La empresa también garantizó de manera sostenida el transporte y la distribución de garrafas sociales, en coordinación con el Ministerio de Energía, asegurando el acceso al GLP en zonas que aún no cuentan con redes de gas natural. “El acceso al gas en el interior se consolidó como una política central de esta gestión, porque garantiza equidad territorial y permite que las familias puedan desarrollarse en sus lugares de origen”, subrayó Tojo.

Con una agenda de obras en marcha y nuevas intervenciones proyectadas, Hidenesa reafirma su compromiso con un modelo energético inclusivo, orientado a integrar a las localidades del interior neuquino al desarrollo provincial.