La electricidad llegará más cara en 2026: el aumento del precio mayorista impactará en las tarifas

El 2026 comenzará con tarifas más caras, ya que habrá aumentos en el precio mayorista de la electricidad, según anunció el gobierno en el boletín oficial. Esta medida impactará en el precio de las tarifas de los hogares, y se prevé que aumentarán entre un 2,5% y 3% en promedio.

La Secretaría de Energía publicó este martes los nuevos precios en el sector mediante el decreto 604/2025: a partir del 1 de enero el precio mayorista de la electricidad aumentará un 3,88% respecto a diciembre.

En el decreto se indicó la suba del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST). De esta manera, los nuevos precios de referencia para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) pasaron de 60.184 pesos por cada megavatio en una hora ($/MWh) a 62.519 $/MWh en la hora pico -es decir, el horario de mayor consumo-.

En el otro extremo, en la hora valle -de menor consumo- el aumento mensual será de 57.887 $/MWh a 60.133 $/MWh. A estos precios se les aplicará la bonificación y los topes de consumo subsidiado para los hogares subsidiados.

Con esta medida, las tarifas seguirán actualizándose de acuerdo a la inflación. El objetivo del gobierno nacional es mantener los precios en valores reales lo más constante posible, y de esa manera evitar atrasos tarifarios.

Cómo será el nuevo esquema SEF en 2026

En medio de estas nuevas medidas, las miradas están puestas en el inminente decreto que oficializará la reforma del esquema de subsidios, que se aplicará a partir de 2026. Se trata del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazará al sistema vigente desde 2022.

Mientras que el esquema implementado durante el gobierno de Alberto Fernández segmentaba a los hogares por niveles (N1, N2 y N3) e incluía programas como el Plan Hogar y Tarifa Social, el SEF solo los dividirá en dos grupos: aquellos que reciben subsidios y los que pagan la tarifa plena.

El requisito para que un hogar continue recibiendo subsidios es contar con menos de 3 canastas básicas totales (CBT), lo que equivale a $3.771.987 mensuales según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).