Neuquén apuesta a la sustentabilidad: instalaron paneles solares en un puesto policial en Ruta 237

La obra mejorará las condiciones operativas del puesto, que está ubicado en la Ruta Nacional 237 y es clave para la seguridad de los conductores.Foto Gobierno de Neuquén.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) instaló un sistema fotovoltaico aislado en el Puesto Policial de Collón Curá, ubicado en un punto estratégico de la Ruta Nacional N° 237. Esta obra se constituye como un avance en las condiciones operativas y el despliegue territorial de la policía, al mejorar significativamente el servicio eléctrico y las condiciones de este puesto, que es clave para la seguridad vial.

El sistema instalado forma parte de la provisión de 27 equipos fotovoltaicos con instalaciones internas en edificios de instituciones públicas de la provincia del Neuquén, dentro del Programa Nacional de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), bajo la Licitación Pública Nacional N° 01/2022.

El objetivo de la obra consistió en incorporar equipamiento moderno y de alto nivel tecnológico. Entre los principales componentes se destacan paneles solares de gran potencia y baterías de litio, que permiten ampliar el rendimiento energético del sistema y extender su vida útil estimada a 20 años. Asimismo, se realizó el recambio total de luminarias por tecnología LED, optimizando el consumo y la eficiencia energética.

Desde el EPEN se consideró estratégica y necesaria la incorporación de este sitio al plan de obras destinadas a instituciones públicas de la provincia, ya que permite mejorar sustancialmente las comunicaciones del Puesto Policial -internet, radio y sistemas informáticos- indispensables para el cumplimiento de sus funciones.

A su vez, se fortalecen las condiciones de habitabilidad del personal que permanece en el lugar durante la temporada, garantizando refrigeración de alimentos, iluminación interior y exterior, y mejores condiciones para las actividades operativas nocturnas.

De esta manera, el EPEN reafirma su compromiso con la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental en sitios aislados del territorio provincial. La obra fue ejecutada por la Unidad de Energías Renovables del EPEN.