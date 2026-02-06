Clear Petroleum duplica su velocidad de entubación de pozos en la Cuenca Neuquina con nueva tecnología

Clear Petroleum (CLP) incorporó el servicio de Tubular Running Services (TRS), una solución tecnológica orientada a optimizar las operaciones de torre, mejorar la eficiencia operativa y reforzar los estándares de seguridad durante el proceso de entubación de pozos. El servicio ya se encuentra operativo en la provincia de Neuquén, acompañando proyectos de perforación en la Cuenca Neuquina.

El TRS responde a una de las principales demandas actuales de la industria del upstream: aumentar la eficiencia sin comprometer la seguridad. Para ello, integra innovaciones tecnológicas que permiten un manejo más preciso y controlado del casing. Entre las herramientas clave se destaca la Casing Running Tool (CRT), diseñada para optimizar los tiempos operativos y reducir los riesgos en pozo.

Tecnología aplicada a la eficiencia operativa

La CRT posibilita un control integral del casing durante la bajada, disminuyendo maniobras manuales y reduciendo la exposición del personal a zonas de riesgo. Además, la integración de herramientas mecánicas con sistemas de monitoreo en tiempo real mejora la toma de decisiones operativas, reduce tiempos improductivos y eleva los estándares de seguridad.

Gracias a esta tecnología, los rendimientos de entubación pueden incrementarse de manera significativa. Mientras que en la Cuenca Neuquina los promedios actuales se ubican entre 13 y 15 caños por hora, el uso de soluciones como la CRT permite alcanzar velocidades cercanas a los 30 caños por hora, con el consecuente impacto positivo en tiempos y costos operativos.

“Cada cliente tiene su propia forma de trabajo, pero este tipo de herramientas permite mejorar notablemente la performance de la operación. En algunos casos, se puede llegar a duplicar la velocidad de entubación respecto de los valores habituales, manteniendo altos estándares de seguridad y eficiencia”, explicó Jerónimo Bunge, director de Contratos & Desarrollo Comercial de Clear Petroleum.

Un enfoque integral con foco en la seguridad

Desde CLP subrayaron que el servicio de TRS no se limita a la provisión de equipamiento. La propuesta incluye capacitación específica, acompañamiento técnico especializado y la aplicación de mejores prácticas operativas en campo.

“La propuesta de Clear es generar confianza en la seguridad de las operaciones y aumentar la performance de los servicios existentes. No se trata solo de incorporar tecnología, sino de asegurar su correcta implementación y operación en campo”, agregó Bunge.

La tecnología incorporada al servicio TRS proviene de mercados internacionales de referencia y requiere un proceso de transferencia de conocimiento y adaptación a las condiciones operativas locales. Con esta incorporación, Clear Petroleum refuerza su estrategia de sumar soluciones innovadoras que aporten valor a la cadena del upstream, impulsando mayores estándares de eficiencia y seguridad en el desarrollo no convencional en la Argentina.