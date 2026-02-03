Neuquén transformará la basura forestal en calefacción para familias de la Cordillera: ¿en que consiste el proyecto?

Con una inversión superior a los 3 millones de dólares, el gobernador Rolando Figueroa impulsa la creación de una planta de pellets en Junín de los Andes. El proyecto, ejecutado por Corfone y financiado por GyP, busca aprovechar el descarte de madera para brindar una solución energética sustentable y de bajo costo.

La iniciativa busca reemplazar la leña tradicional por un combustible más eficiente, reducir el riesgo de incendios y garantizar calefacción sustentable a las familias del interior neuquino. A su vez, permitirá procesar unas seis mil toneladas anuales de combustible ecológico a partir de aserrín, viruta y cantoneras, destinadas a hogares e instituciones sin acceso a la red de gas natural.

Actualmente, se encuentran montados 12 de los 16 pórticos de la estructura y se trabaja en el diseño eléctrico y las instalaciones auxiliares. Este avance físico es fundamental para cumplir con el objetivo de transformar los rezagos productivos en energía térmica antes de las temporadas de frío extremo.

Durante su recorrida por la planta, Figueroa adelantó que en marzo llegará al país la totalidad del equipamiento fabricado en Italia, lo que equivale al 50% de la inversión total. “(…) Nos va a posibilitar brindarle calefacción a todas las zonas de la cordillera a un costo más económico, aprovechando la madera en todo su ciclo”.

El Gobernador destacó que la planta se construye íntegramente con mano de obra neuquina, lo que refuerza el impacto positivo en el empleo local. En cuanto a la infraestructura, en el predio de Junín de los Andes ya se finalizó la obra civil de las bases de la descortezadora y se progresa rápidamente en la nave industrial.

Figueroa subrayó que Corfone es un «esta nueva planta reafirma el rol de la empresa estatal en la ejecución de soluciones concretas para la comunidad». Al integrar producción local con tecnología de punta, el Estado no solo diversifica la matriz productiva, sino que también ofrece una respuesta eficiente a la demanda social de calefacción en el interior, reduciendo costos y mejorando la calidad de vida de las familias cordilleranas.

El innovador proyecto refleja la nueva orientación de GyP, que destina parte de sus utilidades a desarrollos sustentables con impacto directo en el territorio. Con la puesta en funcionamiento de la planta, Neuquén se posiciona a la vanguardia en el uso de bioenergía, convirtiendo lo que antes era descarte forestal en un recurso estratégico para la justicia social y el desarrollo económico regional.