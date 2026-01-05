Neuquén avanza hacia un nuevo modelo energético con el EPEN como eje del cambio

El ente provincial cerró el año con hitos como el primer usuario-generador, un programa de subsidios eficientes y una hoja de ruta consensuada hacia 2030.

Neuquén continúa dando pasos firmes hacia una transición energética ordenada y con fuerte anclaje territorial en 2025, con el Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN) como actor estratégico. El Gobierno provincial realizó la implementación de políticas públicas que combinan eficiencia, desarrollo productivo y sostenibilidad.

Estas tareas ayudan a Neuquén a prepararse para el futuro, cuidar los recursos y garantizar energía segura y accesible en todo el territorio. La transición energética es el proceso mediante el cual una sociedad avanza hacia un sistema energético más eficiente, diversificado y sostenible. Implica producir y usar la energía de manera más inteligente, incorporar energías renovables, promover el ahorro y la eficiencia, modernizar las redes eléctricas y reducir el impacto ambiental, sin afectar el desarrollo productivo ni la calidad de vida de las personas.

Uno de los hitos del año fue la realización del primer Congreso Neuquino de Transición Energética, desarrollado junto con la Legislatura (sede del encuentro) y la Cooperativa CALF. En ese contexto, se firmó el Acta Compromiso hacia 2030, una hoja de ruta compartida para diversificar la matriz energética, modernizar infraestructuras, promover la eficiencia energética y fortalecer la articulación institucional.

En materia de generación distribuida, el EPEN dio un paso histórico al habilitar al primer usuario-generador de la provincia, con la instalación del primer medidor bidireccional. Este avance marca el inicio de un modelo energético más descentralizado, donde los usuarios pueden generar energía renovable para autoconsumo e inyectar excedentes a la red. La generación distribuida es clave porque permite reducir pérdidas, aliviar la demanda del sistema eléctrico, promover inversiones privadas en energías limpias y democratizar el acceso a la producción de energía.

Otro eje central fue la puesta en marcha del Programa Provincial de Incentivo al Uso Racional y Eficiente de la Energía, que introduce el concepto de subsidios conscientes: una política orientada a acompañar a los sectores productivos y agroindustriales más expuestos al costo energético, promoviendo al mismo tiempo en eficiencia energética, evitando consumos innecesarios y fortaleciendo la sostenibilidad del sistema eléctrico.

Con estos avances, el EPEN cierra 2025 consolidando una gestión estratégica y proyecta para 2026 profundizar este rumbo, con más eficiencia energética, más generación distribuida y políticas públicas que acompañen el desarrollo de Neuquén con una mirada de largo plazo.