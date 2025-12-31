Ya hay 26 y van por más: Buenos Aires construirá cinco nuevos parques solares
Los establecimientos permitirán fortalecer las redes de distribución de energía eléctrica bonaerense.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y de la Subsecretaría de Energía, impulsó la construcción de 5 nuevos parques solares en diversos municipios. Estas nuevas obras se sumarán a los 26 que ya se encuentran operativos en el territorio bonaerense y que, junto al sistema de generación renovable de la Isla Martín García, alcanzarán un total de 11,5 MW de potencia instalada.
Las obras consisten en el montaje y la instalación de 5 nuevos parques de generación de energía solar en las localidades de Pehuen Có (Coronel Rosales), San Cayetano, 16 de Julio (Azul), Pipinas (Punta Indio) y Alberti. En el caso de los parques de Pehuen Có y San Cayetano, se incorporará, además, un sistema de almacenamiento en baterías de litio, que permitirá cargar de energía y atender las demandas fuera del horario de radiación solar.
Los trabajos incluyen la provisión de componentes y servicios para la instalación de un parque solar fotovoltaico (PFV) con bancos de baterías, la reparación del terreno y el cerco perimetral; la adquisición y el montaje de paneles, inversores híbridos, baterías y racks, transformadores, estructuras y otros componentes.
Asimismo, implica el anclaje de estructuras, adecuado al estudio de suelo que previamente fue realizado por el PROINGED, el tendido de cables y conexionado. Por último, el montaje de la Estación Transformadora MT/BT y sistema de medición; y las pruebas y ensayos antes de la puesta en funcionamiento
Las obras se llevarán adelante a través del Programa Provincial de Incentivos a la Generación Distribuida Renovable (PROINGED). El mismo está a cargo de una Unidad de coordinación operativa integrada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos -a través de la subsecretaría de Energía- y el Foro Regional Eléctrico de Buenos Aires (FREBA), que nuclea a todas las distribuidoras de energía eléctrica de la provincia y sus municipios.
Según sostuvieron desde el Gobierno de Buenos Aires, con el impulso de la generación distribuida renovable como herramienta, se busca mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y promover el desarrollo territorial equilibrado en toda la Provincia.
La realización de estos parques brindará una solución a problemas estructurales de restricciones del servicio eléctrico local, y lo hará con energía limpia, alcanzando una generación estimada de 4.000 kWh al año, lo que equivale al abastecimiento de 1.300 hogares.
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos lleva adelante obras de Energía accesible y sostenible para ampliar y mejorar la infraestructura de transporte y distribución de la energía eléctrica, el acceso a la red de gas natural, y el desarrollo de energías renovables, para que la energía se convierta en un vector central para el desarrollo de la Provincia.
