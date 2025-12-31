«Una gran noticia para Vaca Muerta»: el presidente de YPF celebró el desembarco del «Rey del fracking»

Tras la confirmación oficial del Gobierno de Neuquén sobre el ingreso de Continental Resources a la cuenca neuquina, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, respaldó la operación y definió la llegada del gigante estadounidense como un hito clave para el desarrollo energético del país.

A través de su cuenta de Linkedin, el titular de YPF celebró la adquisición de Continental a Pluspetrol del 90% de participación en el bloque Los Toldos II Oeste, donde GyP de Neuquén oficiará de socio de la compañía fundada por Harold Hamm, conocido mundialmente como el «Rey del fracking».

«Es una gran noticia para Vaca Muerta y para la Argentina», tituló Marín su mensaje, poniendo en valor la señal de confianza que implica que una de las productoras de shale más importantes de Estados Unidos decida invertir en el suelo patagónico.

Horacio Marín: «Argentina necesita inversión, tecnología y visión de largo plazo«

Para el ejecutivo, la luz verde que dio la provincia mediante el decreto 1761/2025 no es solo un trámite administrativo, sino un símbolo de madurez del sector. «La aprobación del ingreso de Continental Resources representa un nuevo avance en la consolidación de nuestra industria», sostuvo Marín.

En esa línea, el CEO de YPF remarcó la importancia técnica del nuevo jugador: «La incorporación de esta compañía con amplia trayectoria en no convencional, ratifica el potencial de clase mundial que tiene Vaca Muerta«.

El posteo que hizo en Linkedin el Presidente y CEO de YPF, Horacio Marin.

El mensaje de Marín concluyó con una lectura sobre las necesidades macroeconómicas del sector energético nacional, alineada con los objetivos de incrementar las exportaciones y la eficiencia productiva: «Argentina necesita inversión, tecnología y visión de largo plazo. Este es un paso concreto en ese sentido».

Un socio estratégico para Vaca Muerta

La llegada de Continental Resources marca un punto de inflexión. Tal como adelantó Diario RÍO NEGRO, la empresa de Hamm adquirió el 90% del bloque exploratorio de 77,7 kilómetros cuadrados ubicado en la ventana de petróleo negro, que hasta ahora estaba en manos de Pluspetrol.

Con la firma del decreto provincial, Continental se convierte oficialmente en la operadora del área, manteniendo a Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) como socio titular del 10% restante. La operación confirma el atractivo de la roca madre argentina para los pioneros del shale norteamericano, un modelo de eficiencia que el propio Marín busca replicar a escala nacional.

Continental Resources: el gigante del fracking que Javier Milei recibió en Olivos

Continental Resources es una de las compañías petroleras más importantes de Estados Unidos. Fundada en 1967 por Harold Hamm, la firma es pionera en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales mediante técnicas de fracking y perforación direccional.

La empresa tiene su base operativa en cuencas clave como Bakken Shale (Dakota del Norte), Delaware (Texas) y Oklahoma. Aunque cotizó en bolsa durante años, en 2022 volvió a ser una empresa privada controlada por la familia de su fundador.

Sus números validan el apodo de «gigante»: registra una producción promedio de 330.000 barriles diarios y reservas probadas por 1.600 millones de barriles equivalentes de petróleo.

El Presidente Javier Milei y el Secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González, se reunieron en la Residencia de Olivos con el fundador y directivos de la empresa de exploración y producción de petróleo y gas norteamericana, Continental Resources. pic.twitter.com/7Af5JZZ9Ej — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 18, 2025

El desembarco en Vaca Muerta tiene un antecedente político directo. En septiembre pasado, el presidente Javier Milei se reunió con Hamm y otros empresarios del sector en la Quinta de Olivos. Aquel encuentro fue definido por el Gobierno como un paso «clave» para atraer a los grandes jugadores globales a la Argentina.