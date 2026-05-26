Dólar hoy y reservas récord: a cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros este martes 26 de mayo 2026

Dólar hoy y reservas récord: a cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros.-

En el comienzo de la jornada de este martes 26 de mayo 2026, el mercado cambiario argentino busca operar en un marco de previsibilidad técnica y confianza inversora de cara al cierre del primer semestre. Según los datos oficiales del Banco Central (BCRA), la autoridad monetaria ha logrado acelerar la acumulación de divisas, superando los US$ 46.585 millones en reservas internacionales brutas.

Este respaldo soberano otorga un ancla de estabilidad al dólar oficial, mientras que la oferta privada en el mercado bursátil mantiene al dólar MEP y al dólar CCL en niveles de baja volatilidad, consolidando una brecha cambiaria que se sitúa en mínimos del semestre.

Cotizaciones del dólar oficial en Neuquén y Río Negro: a cuánto se consigue este martes 26 de mayo 2026

En Neuquén, el dólar oficial cotiza este martes 26 de mayo 2026 en el Banco Provincia a:

$1.360 para la compra.

$1.430 para la venta.

En tanto, en Río Negro el dólar oficial cotiza este martes 26 de mayo 2026 en el Banco Patagonia a:

$1.365 para la compra.

$1.415 para la venta.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: martes 26 de mayo 2026

El dólar oficial arranca la semana en el Banco Nación (BNA) a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta. Esta cotización, que refleja el sendero de ajustes controlados por el BCRA, continúa siendo el referente central para los precios mayoristas y las operaciones de comercio exterior.

En paralelo, el dólar tarjeta, que incluye la carga impositiva para gastos en el extranjero y servicios digitales, se posiciona en los:

$1.852,50.

Según los reportes de transparencia del BNA, esta estabilidad del dólar oficial minorista facilita la planificación de los ahorristas de cara al cierre mensual.

Dólar oficial hoy: qué dicen las pizarras de los bancos este martes 26 de mayo 2026

El dólar oficial en el circuito minorista se mantiene como la referencia central del mercado, bajo el monitoreo constante del Banco Central.

En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1370 1420 Banco Nación 1370 1420 Banco ICBC 1355 1415 Banco BBVA 1365 1415 Banco Supervielle 1380 1430 Banco Ciudad de Bs As 1350 1410 Banco Patagonia 1365 1415 Banco Hipotecario 1375 1415 Banco Santander 1370 1420 Banco Credicoop 1365 1415 Banco Macro 1360 1420 Banco Piano 1370 1425 Banco BPN 1360 1430

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: martes 26 de mayo 2026

En el ámbito bursátil, el dólar MEP o dólar bolsa cotiza esta mañana a:

$1.430, operando con una dinámica de calma que refleja la ausencia de presiones devaluatorias inmediatas.

Por su parte, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.480, consolidándose como la herramienta predilecta para la gestión de activos corporativos internacionales.

La estabilidad observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL, durante este martes, es consecuencia de la absorción de liquidez y la firmeza de las tasas de interés reales positivas, que incentivan la permanencia en activos locales.

El Riesgo País y su relación con el dólar oficial y financieros: martes 26 de mayo 2026

Un indicador determinante para el clima de negocios es el Riesgo País, elaborado por JP Morgan, que en la apertura de hoy se ubica en torno a los:

514 puntos básicos.

Este nivel de estabilidad en la percepción de riesgo soberano influye directamente en la calma del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL, reduciendo la volatilidad en el mercado informal o dólar blue, que abre a:

$1.405 para la compra.

$1.425 para la venta.

Al igual que en las jornadas previas, la convergencia de estos indicadores sugiere un cierre de mayo 2026 con alta previsibilidad macroeconómica y reservas fortalecidas.